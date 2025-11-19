經濟日報社論／借鏡國際經驗 解決少子化危機

借鏡國際經驗 解決少子化危機。聯合報系資料照

當台灣總生育率跌破0.9、今年新生兒數將跌破11萬，這不僅是人口結構的警訊，更反映年輕世代對未來信心低迷。面對少子化危機，單純的一次性補貼已證明效果有限，政府必須從「資產為本」理念出發，建立讓年輕世代看見希望的長期資產建構機制。

放眼國際，許多國家早已推行兒童資產累積政策。其核心思維是透過政府啟動金加配對誘因，鼓勵為子女儲蓄投資，將養育子女的「成本負擔」轉化為「資產投資」。英國2005年推動的「兒童信託基金」為每名新生兒開立專戶並撥付250英鎊啟動金，低收入家庭子女可獲雙倍。家長每年可存入最高1,200英鎊，投資收益免稅，孩子滿18歲時可領取。該政策成功改變家長儲蓄習慣，累積資產總值近50億英鎊，惠及635萬名兒童。

新加坡的「兒童培育共同儲蓄計畫」自2001年實施來，政府提供起步津貼並實施「一對一」配對機制，家長每存入1元，政府即配對1元。此階梯式配對制度既減輕家庭負擔，又激勵儲蓄意願，參與率高達97%。關鍵設計在於資產的生命周期連結：款項在孩子滿13歲時轉入教育戶口，繼續累積至31歲再轉入公積金，用途限於教育與醫療開支，確保資金用於長期發展。

美國近年倡議的「嬰兒債券」，由政府為新生兒設立信託帳戶，依家庭財富狀況調整啟動金額，雖尚未成為聯邦法案，但已在多地試辦，目標在於縮小世代財富差距。這些國際政策共同啟示：自出生起即為孩子建立資本累積機會，比短期補助更能改變年輕世代對生育的觀念與行為。

台灣自2017年啟動兒少發展帳戶已邁出第一步，惟目前僅限經濟弱勢家庭。截至2023年底，符合資格者約5萬人，開戶率63%，儲金總額逾20億元，顯示制度具可行性。然而，若要有效應對少子化，台灣必須從「弱勢扶助」走向「普惠投資」的國家級戰略。

台灣近年啟動「亞洲資產管理中心」計畫，推動TISA培養長期投資文化。近期立委提出的「轉大人ETF」構想，正可與TISA政策相輔相成，將政府育兒資源與資本市場長期成長紅利結合。台股過去18年年化報酬率約10%，若以定期定額方式為新生兒投入18年，將為孩子建立可觀的教育基金與創業資本。

借鏡國際經驗，「轉大人ETF」可從三個面向創新：首先，採用階梯式政府配對模式。所有新生兒家庭皆可自願參與；低收入家庭享最高配對比例與上限，確保資產平權；中產家庭採較低比例，兼顧財政永續。透過「你存多少、我配多少」機制，激勵家長養成長期儲蓄習慣。

其次，資金提領嚴格規範，限18歲後，用途限於教育、職訓、創業或首購房屋頭期款。投資管理上，由政府委託優質團隊，投資具高成長潛力且重視ESG的台灣ETF，既為兒童累積資產，也引導民間資本投入國內市場。

最後，搭配理財教育與社工輔導機制，提升民眾金融素養，設計完善的風險揭露與管理制度，確保資金穩健增長。

年輕世代不願生育主因在於高房價、低薪資與教育負擔。「轉大人」資產累積機制提供「創造資產」願景，讓年輕父母將育兒視為家庭與國家競爭力的長期投資，而非單純支出。

這項政策的創新，在於將生育議題從「成本負擔」轉化為「資產投資」。當父母明白每一分投入都在為孩子累積未來的競爭力與選擇權，當年輕人看到生育不再只是負擔，而是世代財富傳承的起點，生育意願才有可能真正提升。

推動此政策需國發會、財政部、金管會、內政部及衛福部跨部會協作。當其他國家仍以補貼思維應對少子化時，台灣應以亮眼經濟成長的底氣，結合資本市場力量與公共政策，為下一代創造更美好的未來，累積最寶貴的人力資本，開創國家新競爭力。