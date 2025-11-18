聯合報黑白集／蛤？環團反對環評

台南烏山頭水庫的光電板。 圖／聯合報系資料照片

立院剛修完《環境影響評估法》，將十種地質敏感、重要保護區的光電設置納入環評。不料率先反對的，竟是「六大環保團體」，他們批評修法將造成「光電發展全面停滯」。環團反對環評，到底在演哪齣？

民進黨全力發展綠能，山也種電，水也種電。但層出不窮的弊案，四處砍樹削山種電，包括水庫種電引發飲水安全疑慮，讓光電對環境的危害現形。修法要求敏感地區設光電板須經環評，只是在補漏，環團卻帶頭反對。

在「護藻礁公投」期間，這些環團自命「真環團」，即曾引發爭議。這次修法，包括「台灣氣候行動網絡研究中心」等環團一路反對，他們擁護的是「綠能」，還是「環境」，根本在自打嘴巴。近年的光電亂象，這些團體一直選擇「看不見」，現在他們還有臉公開為民進黨護航。

從背景看，這些環團的表現不令人意外。國民黨執政時，他們是「覺醒運動」急先鋒，為綠營立下汗馬功勞。民進黨執政後，他們一面扮演側翼，一面進入體制沾光，對環境破壞便視而不見。洪申翰當上勞動部長，是最代表性的例子。環權會更由官方出資，多位董事是環境部官員。環團還是政團，不言可喻。

這些環團過去高喊「我是人，我反核」，如今卻成「我是環團，我反環評」。他們力挺維護的綠，並不是環保的顏色。