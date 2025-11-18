聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／蛤？環團反對環評

聯合報／ 黑白集

台南烏山頭水庫的光電板。 圖／聯合報系資料照片
台南烏山頭水庫的光電板。 圖／聯合報系資料照片

立院剛修完《環境影響評估法》，將十種地質敏感、重要保護區的光電設置納入環評。不料率先反對的，竟是「六大環保團體」，他們批評修法將造成「光電發展全面停滯」。環團反對環評，到底在演哪齣？

民進黨全力發展綠能，山也種電，水也種電。但層出不窮的弊案，四處砍樹削山種電，包括水庫種電引發飲水安全疑慮，讓光電對環境的危害現形。修法要求敏感地區設光電板須經環評，只是在補漏，環團卻帶頭反對。

在「護藻礁公投」期間，這些環團自命「真環團」，即曾引發爭議。這次修法，包括「台灣氣候行動網絡研究中心」等環團一路反對，他們擁護的是「綠能」，還是「環境」，根本在自打嘴巴。近年的光電亂象，這些團體一直選擇「看不見」，現在他們還有臉公開為民進黨護航。

從背景看，這些環團的表現不令人意外。國民黨執政時，他們是「覺醒運動」急先鋒，為綠營立下汗馬功勞。民進黨執政後，他們一面扮演側翼，一面進入體制沾光，對環境破壞便視而不見。洪申翰當上勞動部長，是最代表性的例子。環權會更由官方出資，多位董事是環境部官員。環團還是政團，不言可喻。

這些環團過去高喊「我是人，我反核」，如今卻成「我是環團，我反環評」。他們力挺維護的綠，並不是環保的顏色。

社論 環團 種電 環評 民進黨 光電板 洪申翰 側翼 綠能 反核
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

勞保面臨破產立委提案政府每年千億撥補入法 洪申翰：依法不能定額

館長陳之漢遭爆性騷擾員工 洪申翰：屬實可罰百萬、請新北勞工局主動查明

批洪申翰0分部長 國民黨團：為擋80歲以上免巴氏量表下台

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

相關新聞

聯合報社論／高雄驚奇：廿五億便當店與天價蚊子商場

新完工的台鐵高雄及鳳山車站大樓，外觀都蓋得恢弘氣派，詎料，兩座車站招商均乏人問津。高雄車站三度招標都只有一家投標；耗資廿五億建造的鳳山車站大樓更因連續四次流標，台鐵宣布收回自營開設便當觀光工廠，被譏為「最貴便當店」。這兩座造價昂貴的大樓淪為蚊子館，究其根源，全是中央與地方一手孵化，更一步步將高雄負債推向深淵。

聯合報黑白集／海基會打臉內政部

內政部近期修改許可辦法，新增大陸人士來台定居，需繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，沒想到負責兩岸文書驗證的海基會卻表示，從未看過這樣的公證書，新規生效後也未有民眾提出此一公證書前來驗證。顯見內政部修法前壓根未照會海基會，就憑空想像出這樣的一紙證明書，不但修了個荒謬，更再次修出對陸配家庭的敵意。

經濟日報社論／匯率結構真相下的台灣病

近年台灣在全球科技浪潮中光芒四射，從先進晶片到AI伺服器供應鏈，產業競爭力堪稱世界一流。但一篇《經濟學人》的文章卻讓台灣...

聯合報黑白集／蛤？環團反對環評

立院剛修完《環境影響評估法》，將十種地質敏感、重要保護區的光電設置納入環評。不料率先反對的，竟是「六大環保團體」，他們批評修法將造成「光電發展全面停滯」。環團反對環評，到底在演哪齣？

聯合報社論／當高市早苗打開「台海有事」的潘朵拉

一向說話直快、卻缺乏外交經驗的日本首相高市早苗，日前在國會質詢時說出，「若台灣有事，將構成日本的存亡事態」。這番台海有事「明確化」的言論，觸動了中日兩國間最敏感的神經。中國史無前例的接連發動輿論、旅遊、外交及軍事等組合拳，強力反制日本。但高市以首相之尊，發言已難以收回；中國大陸面對內部民族主義的聲浪，也沒有任何退讓空間。如此一來，這場台海有事的言語風波，已演成兩國的面子之爭。

經濟日報社論／投資台灣方案 要結合產業趨勢

經濟部自2019年起陸續推動「歡迎台商回台」、「根留台灣企業加速」及「中小企業加速」投資行動方案，合稱「投資台灣三大方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。