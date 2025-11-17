聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／海基會打臉內政部

聯合報／ 聯合報黑白集

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍法遭解職，訴願成功縣府撤銷原處分。 圖／聯合報系資料照片
花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍法遭解職，訴願成功縣府撤銷原處分。 圖／聯合報系資料照片

內政部近期修改許可辦法，新增大陸人士來台定居，需繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，沒想到負責兩岸文書驗證的海基會卻表示，從未看過這樣的公證書，新規生效後也未有民眾提出此一公證書前來驗證。顯見內政部修法前壓根未照會海基會，就憑空想像出這樣的一紙證明書，不但修了個荒謬，更再次修出對陸配家庭的敵意。

自從賴總統三月將中共定義為「境外敵對勢力」，相關部會對外收緊了兩岸交流渠道，對內則是對陸配及其子女實施多項新規。陸委會要求繳交大陸除籍證明，造成許多陸配家庭的恐慌與困擾，不僅擾民，更顯露對陸配的不信任。

內政部更多次發函花蓮富里鄉公所，要求將未能放棄大陸國籍的陸配村長鄧萬華解職，不顧中共不承認我國籍，陸配在大陸無法棄籍的難題；也無視在憲法一中原則下，大陸人民根本沒有國籍問題。如今內政部又要求來台定居大陸人士提出並不存在的放棄大陸護照證明公證書。賴政府一連串逾越憲法與強人所難的作為，說穿了，就是把陸配及其子女當成潛在的「第五縱隊」，背後滿是惡意與歧視。

鄧萬華遭解職時，內政部還說不服可提訴願。鄧萬華經提訴願，花蓮縣府訴願委員會撤銷原處分，內政部卻揚言將再發文要求解職。就問：到底要惡整到何時？

社論 鄧萬華 海基會 內政部 陸配 國籍 一中原則 陸委會 憲法 賴政府
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

批剝奪陸配參政權第一名 羅智強嗆：綠提案保護沈伯洋反對到底

花蓮陸配村長解職處分獲撤銷 藍轟綠政治獵巫：道歉、回復公職

花蓮陸配村長打贏訴願 內政部指未放棄他國籍應解職：無自行解釋空間

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

相關新聞

聯合報社論／高雄驚奇：廿五億便當店與天價蚊子商場

新完工的台鐵高雄及鳳山車站大樓，外觀都蓋得恢弘氣派，詎料，兩座車站招商均乏人問津。高雄車站三度招標都只有一家投標；耗資廿五億建造的鳳山車站大樓更因連續四次流標，台鐵宣布收回自營開設便當觀光工廠，被譏為「最貴便當店」。這兩座造價昂貴的大樓淪為蚊子館，究其根源，全是中央與地方一手孵化，更一步步將高雄負債推向深淵。

聯合報黑白集／海基會打臉內政部

內政部近期修改許可辦法，新增大陸人士來台定居，需繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，沒想到負責兩岸文書驗證的海基會卻表示，從未看過這樣的公證書，新規生效後也未有民眾提出此一公證書前來驗證。顯見內政部修法前壓根未照會海基會，就憑空想像出這樣的一紙證明書，不但修了個荒謬，更再次修出對陸配家庭的敵意。

經濟日報社論／大陸經濟產業發展 方向底定

中國大陸10月召開中共20屆四中全會中，公布了第15個五年計畫的「建議」（即綱要），全部內容要等到明年3月召開「兩會」才...

聯合報黑白集／三年抵一命的廉價打詐

台中豐原一家五口遭黃金投資詐騙走上絕路，檢方依詐欺等罪嫌起訴主嫌李女並求處十五年以上徒刑，引來質疑：三年抵一命，司法之於...

聯合報社論／閃兵、不倫與吸毒：偶像墜落的價值座標

藝人閃兵愈爆愈多，涉案藝人已達十八人。檢方六月起訴了一波，前天起訴第二波，求刑二年八月。檢方痛批藝人為公眾人物，享有高度...

經濟日報社論／投資台灣方案 要結合產業趨勢

經濟部自2019年起陸續推動「歡迎台商回台」、「根留台灣企業加速」及「中小企業加速」投資行動方案，合稱「投資台灣三大方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。