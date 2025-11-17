經濟日報社論／匯率結構真相下的台灣病

《經濟學人》指出，台灣央行持續抑制新台幣匯率，造成經濟嚴重失衡，引發所謂的「台灣病」。 聯合報系資料照

近年台灣在全球科技浪潮中光芒四射，從先進晶片到AI伺服器供應鏈，產業競爭力堪稱世界一流。但一篇《經濟學人》的文章卻讓台灣社會突然意識到另一個問題，那就是在榮景之外，究竟藏著什麼風險？匯率成為箭靶，但匯率真的是病因嗎？抑或只是經濟財政結構問題的一部分？

這場討論最值得關注的地方，不是誰對誰錯，而是我們被迫回望一個更深層的現實。匯率固然會影響出口、物價與金融市場，但匯率本身並不會長期脫離市場邏輯，它所顯示的是整個經濟系統背後更複雜的力量，因為「重要的不是看到眼前的波浪，而是理解海面下的洋流」。台灣應該討論的，不是匯率走向，而是整個經濟發展模式的永續性。

其實真正的困境不是匯率，而是制度；是超過十年的低利率環境、是功能不全的稅制、是偏向資產而非薪資的激勵。央行只能處理貨幣層面的問題，卻無法解決造成匯率長期偏弱的根本原因。這也使央行的回應呈現出一種「可以反駁報導，但難以否認結果」的尷尬。

多年來，台灣的經濟結構逐漸形成一種特殊的平衡。出口旺盛、經常帳盈餘龐大、外匯存底高居世界前段，但同時薪資停滯、房價飆升、金融體系承受巨大外幣部位的壓力。這並非偶然，而是貨幣政策、財政補貼、產業布局與稅制缺陷長期交互作用的結果。匯率只是這些力量的結果，而非唯一驅動者。

其中一個最突出的矛盾是，台灣的消費力與生產力不成比例。從出口表現來看，台灣理應活力十足，但家庭消費占GDP的比重卻持續下降。原因不在於人民不願花錢，而是房價、薪資與生活成本的結構性扭曲，使一般家庭難以分享到出口榮景。匯率走弱固然讓進口商品變貴，但真正造成消費差距與資產不均的，是一套近乎「獎勵持有資產、懲罰勞動所得」的長期制度環境。

低利率與資金寬鬆並非台灣獨有，但台灣的問題在於這些資金缺乏足夠的投資出口，於是便流向房地產與海外金融市場。大型壽險業者握有大量美元資產，卻須應付新台幣負債，小小的匯率變動都可能帶來巨大衝擊，使匯率政策不再是純粹的經濟判斷，而成為維持金融穩定的必要手段，這也讓台灣落入一種「不能大幅升值」的結構限制。

真正的難題是台灣的整體政策組合長期以來形成了一個「四面楚歌」的局面，要讓房價下降，就得讓利率回歸市場水準；要讓利率正常化，又可能壓垮房市與家庭財務；要讓台幣自然升值，又得面對壽險業龐大美元部位的風險；要調整稅制改革資本利得，又會面臨強大既得利益的抵抗。每一項改革都可能引爆另一次危機，這不是某一任政府、某一項政策的錯，而是經年累月累積的共業。

但台灣並非沒有希望，科技產業的突破意味著台灣已經從傳統出口邏輯跨入新的競爭模式。AI、先進製程與高附加價值製造已經讓台灣脫離過去「靠匯率打天下」的年代。當技術優勢取代低成本競爭，台灣完全有能力以更健康的方式重新調整經濟架構。

在這個關鍵時刻，更需要的是宏觀的視角與務實的態度。匯率不是魔法開關，不會一調整就帶來公平正義。房價不會因匯率變化而自動下降；所得差距也不會因貨幣升值而自然縮小。能讓台灣真正改善生活品質的，是產業升級、收入制度改革、合理的稅制與結構性的再分配機制。

台灣沒有生病，但台灣受制於低薪結構、房價高漲、政策彼此掣肘的矛盾。這場匯率辯論或許正是讓台灣重新審視其經濟體質的契機，並轉化為改革的起點，匯率的波動便不再是風險，而是對更健康未來的催化。這不僅是政策的挑戰，也是台灣走向下一階段成熟的象徵。