經濟日報社論／大陸經濟產業發展 方向底定

中國大陸1四中全會揭示未來五年經濟產業方向，大陸躍居全球第二經濟體並強化科技。 圖為上海徐匯區肇嘉浜路，周圍商場林立。記者謝守真／攝影

中國大陸10月召開中共20屆四中全會中，公布了第15個五年計畫的「建議」（即綱要），全部內容要等到明年3月召開「兩會」才會公布，但是從現在公布的綱要中，已經可以看出未來五年中國大陸經濟與產業發展的幾個重要方向。近年來中國大陸不但已經成為全球第二大經濟體，而且在科技方面也屢有突出表現；尤其是兩岸經濟關係非常密切，更應該密切注意中國大陸經濟與產業發展。

大陸的五年計畫內容一向都是非常全面性的規畫，只是以前的大都是硬指標，包括產量及成長率，但是因為很多指標不容易執行，後來改成五年規畫，大部分採用軟性的指導性指標，也就是提出一些重要的指標方向，仍然值得國人關注。

這一次的十五五規畫中，列出了14章共61個小節，可以說相當全面性的含蓋了所有經濟發展的重要層面，包括市場、產業、區域、科技和兩岸等。其中包括未來五年經濟發展方向：第一，深化改革、市場開放與高質量發展；第二，科技自主、產業現代化和AI+；第三，市場經濟、消費拉動與有效投資。

首先，深化改革和市場開放方面，幾乎是過去多次五年規畫中必然會強調的方向，這代表大陸經濟體系必須持續往自由化和市場化方向改革，包括國內市場的開放以及對外資的開放，比方說，開放外資投資採負面表列等。也就是說，雖然大陸面對美國高關稅的強大壓力，但是大陸仍將堅持市場同時對內與對外開放的大方向。另外，強調高質量的發展取代過去強調數量的發展，從而達到2035基本實現社會主義現代化的目標。

其次，在面對美國科技封鎖的壓力下，大陸必須強調自主研發，因此科技自主就是十五五規畫中的一個重點項目。在此同時，十五五規畫強調未來五年如何把AI應用在每一個產業和企業中，就是所謂的「AI+」，這個想法類似當年的「互聯網+」想法。也就是說，大陸未來五年的產業發展重點將會著重在如何應用AI，讓AI能夠運用在每一個產業和企業身上，從而帶動產業升級與企業進步。

第三，在十五五規畫中，大陸特別強調市場的重要，尤其是關於如何擴大民間消費，是重中之重的目標。因為最近這兩年，大陸受到房地產不景氣影響，民間消費變得非常疲軟；而國際上則受到美國對等關稅的衝擊，使得大陸內循環與外環循同時出現問題。由於國際因素較難掌控，因此未來五年大陸勢必會努力去改善國內需求，其中提振國內消費一定會是未來五年最重要的政策目標。另外，國內投資一直是拉動大陸經濟成長的重要引擎之一，未來將會以更有效率的方式，來執行政府與民間的投資，減少不必要或是重覆的投資。

最後，這一次的綱要中，並沒有提及未來五年中國大陸預計的經濟成長率是多少，但是從經濟理論層面來看，一國的經濟成長率通常會隨著經濟發展程度的提高，而逐漸放緩，現在中國大陸的平均所得已經接近1.3萬美元，經濟成長率目標還要維持過去十年的5%應該是相當不容易。再從實際面來說，今年第3季大陸的經濟成長率只有4.8%來看，未來經濟成長率還要長期維持5%會比較困難。因此，如果要確實預估大陸未來的經濟成長率，五年平均4.5%應該會是比較合理的推估。無論如何，中國大陸經濟榮枯和方向對台灣經濟的影響非常明顯，十五五規畫提供一個預判大陸經濟發展的重要參考，值得國人多加注意。