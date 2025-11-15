社論／閃兵、不倫與吸毒：偶像墜落的價值座標

藝人閃兵愈爆愈多，涉案藝人已達十八人。檢方六月起訴了一波，前天起訴第二波，求刑二年八月。檢方痛批藝人為公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，竟蓄意規避兵役，嚴重悖離社會期待與公民應盡責任。不過，被起訴的藝人，有的打算演唱會照唱，有的退出節目不到一個月就準備復出，顯得相當諷刺。閃兵藝人在鏡頭外演出了一場社會價值的對撞。

近來台灣演藝圈風波頻起，從多位知名藝人閃兵、王子與粿粿的婚外戀，到馬來西亞歌手黃明志涉嫌捲入台灣網紅謝侑芯在馬國猝逝案，娛樂版和社會版幾乎接軌。輿論怒聲如潮，但亦有鐵粉出面護航。這些看似茶餘飯後的八卦，其實折射更深層的不安：若一味崇拜偶像卻不辨是非，將動搖社會的價值座標。

公眾人物肩負社會責任，本該潔身自好，未料卻爆發一連串逃避兵役、婚內不忠、甚至牽涉刑案的事件。社會似乎不再以「道德」為衡，而以「利益」為準。藝人犯錯之後的懺悔也成慣例：開記者會、拍道歉影片、鞠躬三次、聲音哽咽。但這種「懺悔」往往更像一場精算過的演出；「演出者」焦慮的不是錯誤本身，而是擔憂人設崩壞後的流量與代言下滑。

閃兵揭示了義務制度的不公，婚外不忠顯示道德的崩落，涉毒又牽涉命案是刑事犯罪。這些看似演藝圈的失控，其實是反映社會價值的大幅滑落，更令人憂心若追隨者繼續把這些藝人當偶像崇拜，反映其是非善惡價值再也沒有清楚的界線。

政治圈的示範更為荒謬。曾是閃靈樂團主唱的林昶佐，曾以焦慮症為由躲過兵役而遭質疑，卻因政治路線正確，不僅當上兩屆立委，更搖身一變成了駐芬蘭代表。執政者一邊高喊「保家衛國」號召青年，一邊示範「逃避有用、閃兵無妨」，甚至能持節駐外代表國家，何其諷刺。

南韓「臉蛋天才」車銀優事業正盛，毅然入伍，日前以軍人身分主持亞太經合會（APEC）晚宴，有顏值又有擔當，讓南韓民眾大感光榮；台灣藝人「國民老公」許光漢與「不老男神」林志穎，也都在聲勢巔峰時履行兵役。真正的明星，不靠包裝，而靠榮譽與責任。相比那些找藉口逃避，或將背叛包裝成「真愛」的偶像，差距不只是人氣，而是人格的重量。

學校教導誠信，但現實獎勵的是能拗、能演、能躲的人。政治圈的話術，已成為娛樂圈的教戰手冊。民進黨立委王定宇的「八千房東」事件，從否認、辯解到強詞奪理，堪稱典範。當權勢人物能靠嘴脫罪、仕途無礙；當謊言變得無害，逃避被視為機智，失德不影響利益，整個社會的信仰體系便已鬆動。當政商名流違義失德仍可封官、代言不減，我們憑什麼期待藝人自覺肩負公眾責任？粉絲又怎能不迷失於造神的光暈？

最怕的是，當社會不再相信道德有意義，錯誤就不再是錯誤，而只是一場「形象危機」；只要公關處理得宜，風波過後照樣代言、照樣上節目、錢照樣入袋。要讓社會重拾誠信，須靠制度與榜樣。逃兵應罰、失德當負責、犯罪更該懲。否則，「誠信」只是口號，「責任」只是懷舊詞。

逃兵與外遇若只是個人問題，那只是醜聞；但若社會默許、制度縱容，便是社會價值的崩壞。既然政治人物在乎選票，藝人要的是鈔票，就用選票及鈔票力量，引導他們做出符合正確價值的行為，負起應有的社會責任，證明選民或粉絲都不盲從，共同尋回社會價值的羅盤。