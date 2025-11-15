聽新聞
0:00 / 0:00

黑白集／三年抵一命的廉價打詐

聯合報／ 黑白集

台中豐原一家五口遭黃金投資詐騙走上絕路，檢方依詐欺等罪嫌起訴主嫌李女並求處十五年以上徒刑，引來質疑：三年抵一命，司法之於打詐是否太過廉價？

民眾的質疑根生於過往的司法輕縱，卻也有些誤解。求刑十五年已接近現行法制極限，並無「以命償命」的可能。另有人對比大陸重判緬北電詐家族十六人死刑，其實是因他們另涉毒品、槍械、殺人等多罪；不過，對岸也確有因被害人自殺判死之例。

大陸嚴打、重判詐團，已深植台灣人心；如今罕聞有人聲援被引渡至大陸的詐騙犯，顯見重懲詐團已成兩岸人民少有的共識。

但打詐不止重判，更在於是否真能讓涉詐者付出慘痛代價；此從修法、執法、起訴、判決到服刑，乃至查封相關財產以彌補被害人等，均須緊密配合，不容再出現「交保燦笑」、「一審重判、二審減半、三審豬腳麵線」，或「轉移詐款、出獄享福」等情況。

打詐死角無處不在。除了太子集團案凸顯的金流管制漏洞外，就在行政院會通過提高高額詐欺刑責同時，桃園副市長蘇俊賓也點出平台管理問題：台灣每天一點五億則詐騙訊息，Meta僅主動移除四百卅萬則，幾無打詐效果；而LINE的詐騙通報也不遑多讓。

面對美日等資本巨頭掌控的平台，賴政府真敢揮大刀？顯然，廉價打詐的豈止司法！

社論
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

詐欺犯罪防治條例修正 桃園副市長蘇俊賓：加強平台管理

台灣每日高達1.5億則詐騙廣告 蘇俊賓籲中央修法規範社群平台

卓榮泰視察桃機防豬瘟工作 蘇俊賓為豬農發聲

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

相關新聞

黑白集／三年抵一命的廉價打詐

台中豐原一家五口遭黃金投資詐騙走上絕路，檢方依詐欺等罪嫌起訴主嫌李女並求處十五年以上徒刑，引來質疑：三年抵一命，司法之於...

社論／閃兵、不倫與吸毒：偶像墜落的價值座標

藝人閃兵愈爆愈多，涉案藝人已達十八人。檢方六月起訴了一波，前天起訴第二波，求刑二年八月。檢方痛批藝人為公眾人物，享有高度...

經濟日報社論／投資台灣方案 要結合產業趨勢

經濟部自2019年起陸續推動「歡迎台商回台」、「根留台灣企業加速」及「中小企業加速」投資行動方案，合稱「投資台灣三大方案...

聯合報黑白集／沈伯洋享受中共拉抬

中共以沈伯洋涉犯「分裂國家罪」對他立案調查，並稱將對他進行「全球抓捕」。面對此一「加冕」，沈伯洋喜形於色，立馬快閃德國出席聽證會，並擺出「你們來抓啊」的姿態。回台後，他意猶未盡，繼續嘲諷中共「被突襲了」，嗆稱要跟監他沒那麼容易。

聯合報社論／割最肥美的肉給美國，台灣未來還剩什麼？

外傳美國開出台美對等關稅談判協議價碼，金額介於南韓的三五○○億美元與日本的五五○○億美元之間；換言之，最少十．八兆台幣起跳。行政院未否認相關金額，只稱「台灣模式」與日、韓協議不同，無法類比。對此，外界關注的是美方是否給予我國相對的協防承諾，以及台灣模式能否順利在美複製等；但更應正視的是，十兆多協議帶走台灣高科技產業鏈後，台灣下個十年的經濟將靠什麼支撐？

經濟日報社論／美中機器人競賽 台灣迎新機會

機器人正成為全球AI科技與智慧製造的新戰場。展望2030年，美中兩國在設計、製造、應用與生態體系的消長，將深刻影響全球產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。