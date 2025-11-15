聽新聞
聯合報黑白集／沈伯洋享受中共拉抬

聯合報／ 黑白集

民進黨立委沈伯洋。 記者劉懿萱／攝影
民進黨立委沈伯洋。 記者劉懿萱／攝影

中共以沈伯洋涉犯「分裂國家罪」對他立案調查，並稱將對他進行「全球抓捕」。面對此一「加冕」，沈伯洋喜形於色，立馬快閃德國出席聽證會，並擺出「你們來抓啊」的姿態。回台後，他意猶未盡，繼續嘲諷中共「被突襲了」，嗆稱要跟監他沒那麼容易。

對岸為何對沈伯洋如此「抬愛」，外界不得而知。但「分裂國家」的罪名一扣，反讓光鮮不再的沈伯洋滿血復活，一躍成為綠營舞台男主角。曹興誠隨即建議賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，賴總統則喊話韓國瑜率跨黨派立委聲援他，駐歐盟代表謝志偉更文不對題地誇他是「拒絕當肉鬆的武松」。總之，圍繞沈伯洋的大戲不斷，他也很享受這樣的拉抬。

這場景，反映了兩岸的政治及文化差距。民進黨大罷免失敗後，沈伯洋、曹興誠等人都被看破手腳，讓人覺得沐猴而冠不過爾爾。然而，中共以國家機器單挑沈伯洋下手，就產生了「巨無霸對小黑熊」的氛圍，反而放大了沈伯洋的形象。中共干預台灣內政，常產生反效果，正是因為聚光燈的扭曲作用而來。所以，不想看他得意，早點把聚光燈移開就好。

藍營其實也很樂見沈伯洋參選台北市長，如此一來，這一仗就省事得多。但沈伯洋有自知之明，沒打算逞這個英雄。黑熊學院在大罷免之後已成空殼，拿沈伯洋作文章只是枉然。

社論 沈伯洋 黑熊學院 分裂國家 謝志偉 賴清德 曹興誠 韓國瑜 國家機器 綠營
×

