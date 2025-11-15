經濟日報社論／投資台灣方案 要結合產業趨勢

經濟部自2019年起陸續推動「歡迎台商回台」、「根留台灣企業加速」及「中小企業加速」投資行動方案，合稱「投資台灣三大方案」。聯合報系資料照

經濟部自2019年起陸續推動「歡迎台商回台」、「根留台灣企業加速」及「中小企業加速」投資行動方案，合稱「投資台灣三大方案」。監察院於11月5日完成對其調查報告，顯示到2024年底，投資計畫合計1,619件，但只完成801件，共投資1.088兆元及聘僱24.3萬名勞工。雖然監察院認為此三大方案尚具成效，但其增加聘僱的人數，卻少於其他未參與的製造業廠商所減少的聘僱人數。

此三大方案主要獎勵半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」。截至2023年4月止，在核定的投資金額中，服務業僅占5.7％。而在其餘核定給製造業四大行業的金額中，以電子資訊業占59%最高、其次為金屬機電業20.8%，而以化工及民生產業合計20.2%最低。

就2024年和2019年相比，製造業產值增加28.2%，且占GDP比重，也由32.2%增加到35.2%，因而凸顯此三大方案的績效。此外，各行業產值增加的比重和投資金額比重高度相關；就2024年和2019年相比，電子資訊、金屬機電、化工及民生產業的產值分別增加69.1%、15.9%、-1.2%及14.4%。

雖然參與此三大方案的廠商在2019-2024年間聘用24.3萬名勞工，但卻排擠未參與廠商的投資及勞工聘僱，導致就業促進淨效果不佳；就2024年和2019年相比，我國製造業僱用人數減少0.6%，其中電子資訊及金屬機電業分別增加2.9%及0.1%，而化工及民生產業則分別減少3.8%及4.6%。

基於下列兩個理由，「五大信賴產業」方案中，半導體及AI產業在未來四年可分別創造25萬及20萬個就業機會的願景，也屬過度樂觀。首先，去年大專院校在學人數107.2萬人，其中理工科學生51.2萬人。2024年時，電子資訊業從業員工87.4萬人，占製造業僱用比30.5%，因而很難期盼在四年後，這些理工科學生會有45萬人至此兩產業工作。其次，國發會預估到2030年時，國內25-64歲的人口為854.1萬人，較2024年減少39.5萬人，故未來四年國內難以提供45萬名勞工給此兩產業。

雖然近來全球AI投資狂潮有助我國AI產業發展，但也潛藏一些風險。目前全球AI的發展主要由微軟、亞馬遜、谷歌及臉書等四大公司在生成式AI的投資所帶動。今年全球AI產業約投資4,000億美元，較2020-2023年的年均值增加三倍。摩根士丹利（大摩）預估未來三年內，投資額會再增加2.9兆美元。由於我國廠商為此四大公司的供應鏈，故未來展望看好。不過，AI產業的發展也潛在下列風險：首先，此四大公司在近來擴大AI投資時，皆先資遣超過一成的一般技術人員，再以高薪招聘少數高端人才，顯示AI投資傾向以資本財投入替代人力。其次，大摩預期未來三年全球AI投資僅能回收1.4兆美元，較投資成本短缺1.5兆美元。由於此四大公司主要透過發債挹注投資，因而未來的輸家有倒債風險。近來電影《大賣空》的主角原型貝瑞（M. Burry）將其旗下資產管理公司80%的持股做空帕蘭泰爾（Palantir）與輝達，更加深各界對AI投資泡沫化的疑慮。

企業尚未普遍採用AI科技來協助營運是AI投資回收緩慢的主因。美國人口普查局近日的調查顯示，只有10%的美國公司以AI科技協助營運；這是公司內部實際執行日常業務的人資長及其他中階主管，因抗拒學習新知或害怕自己失業所導致的結果。

AI投資的就業促進效果不強，且存在高風險。因此，在目前美國「對等關稅」重創我國出口導向傳統產業的情況下，行政院宜評估如何有效運用與AI投資相關的預算，以避免對其他產業產生排擠效果。