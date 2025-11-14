聽新聞
聯合報黑白集／藍綠的共同煩惱

聯合報／ 聯合報黑白集

國民黨主席鄭麗文。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。 圖／聯合報系資料照片

賴總統喊話立法院韓國瑜，對中共公安追緝綠委沈伯洋一事，要他「挺身捍衛國會尊嚴」。但曹興誠批評，這種說法讓人覺得「弱」，他要求賴清德提名沈伯洋參選台北市長，除展現對他的力挺，而且必可打敗蔣萬安，更能掃除台派人士對總統「用人」與「知人」能力的疑慮。他說，「中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不明？」

沈伯洋參選市長，真能輾壓蔣萬安？中共追緝沈伯洋，是認定他未來大有前途？答案恐怕未必。但曹興誠話中的皮裡陽秋，卻是不少綠營人士心裡的想法。賴清德堅持己見領導的方式，尤其對參選同志們毫不遮掩的愛憎分明，對民進黨選情是好是壞，大家難免疑慮。

國民黨也有類似困擾。鄭麗文上任，果然展現不落以往主席俗套的風格；但她令外界訝異的「起身砲」，卻是宣稱俄國總統普亭不是獨裁者，又出席左統團體舉辦的白色恐怖紀念會，引發「向共諜致敬」爭議。綠營宛如撿到槍，藍營雖反批民進黨雙標，卻沒人為鄭主席背書叫好。

因此「有趣」的是，面對二○二六與二○二八年的選戰，藍綠兩大黨魁都未能發揮「母雞」功能，反而讓第一線候選人提心吊膽，擔心遭到池魚之殃。

賴、鄭兩位主席，誰能比對方先一步體會到自己的問題，並率先作出有效調整，就是未來勝敗關鍵。

社論 國民黨 民進黨 鄭麗文 賴清德 立法院 韓國瑜 蔣萬安 沈伯洋 白色恐怖
聯合報社論／小民帳戶AI凍結，跨國詐團洗錢檢調放過

柬埔寨「太子集團」跨國詐騙，把台灣當成洗錢中心，它在台被查扣的資產達四十五億元。太子集團二○一八年來台，以外商名義前後設立了十家公司。立委質疑，為何國內銀行未發現該集團的行徑詭異？金管會主委彭金隆聲稱，事涉十家銀行，政府上月已發動金融檢查。銀行局局長童政彰證實，過去六年，計有五十二次關於該集團大額和洗錢的通報。

