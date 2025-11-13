聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／右岸淹完左岸淹

聯合報／ 黑白集

宜蘭縣蘇澳鎮11日晚上暴雨，造成數千家戶泡在水裡。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣蘇澳鎮11日晚上暴雨，造成數千家戶泡在水裡。圖／聯合報系資料照片

鳳凰颱風一路千姿百態，最後由強颱變成熱帶低壓，狠狠戲弄了宣布放假的縣市。但登陸前，它已因共伴效應帶來豪雨，造成嚴重災情。宜蘭蘇澳水淹成河，台鐵北迴線多處積水迫使火車倒退折返。備受關注的馬太鞍溪則溢流淹沒便橋，而這回泥流肆虐的，則是左岸的萬榮鄉明利村。

馬太鞍溪並沒有改道，為何上次吞噬右岸的光復鄉，這回卻襲擊左岸？原因讓人氣結：左岸堤防尾端有個破口區，毫無防護，泥流由此長驅直入，並進而淹沒台九線。明利村長說，他從七月就數度通報相關單位會勘，總協調官季連成也交代處理，但至今未見任何動作。

沒收尾的堤防，和做一半的堤防或豆腐渣工程，基本上沒什麼兩樣，都在向洪水招手。上次光復鄉慘淹，雖是馬太鞍溪堰塞湖潰壩，更主要原因是當地堤防潰決近三公里。而那段堤防潰堤，也是新堤和舊堤之間沒連接，留下一段缺口，颱風前以水泥鼎塊和太空包草草擋了一下，最後全遭洪水沖走。

本報十月二日《黑白集》即曾提醒政府：「別忘了查斷堤」，誰料一個多月後，憾事仍在左岸重演。更扯的是，明利村長淹水前夕還要求水利人員趕緊堵住堤防缺口，對方卻說：「村長放心，不會有問題！」公務員的怠惰，造成村民的生命財產損失，是水利署長道歉能了的嗎？

社論 鳳凰颱風 蘇澳
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【重磅快評】大署長向小村長鞠躬 馬太鞍溪再溢流誰之過？

要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話

曾發願20天內完成救災 季連成赴花蓮看見2大震驚

花蓮救災全台志工45萬人次馳援 季連成感動又感謝

相關新聞

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

政府近年積極推動能源轉型，卻也因涉及龐大利益，不斷傳出各種弊案。近日媒體報導，有業者向檢調單位檢舉，中油觀塘液化天然氣接...

聯合報黑白集／右岸淹完左岸淹

鳳凰颱風一路千姿百態，最後由強颱變成熱帶低壓，狠狠戲弄了宣布放假的縣市。但登陸前，它已因共伴效應帶來豪雨，造成嚴重災情。...

經濟日報社論／貿易趨勢兩極化 別淪為FTA孤兒

雖然美國總統川普發動了貿易關稅戰，但「美系經濟圈」以外的全球化仍在深化。最新發展是，中國和東協簽署了3.0版的自由貿易協...

聯合報社論／從補充保費到勞保撥補，民進黨的廉價改革

衛福部長石崇良日前拋出補充保費新制變革，強調是為健保財務改革不得不為，卻因引發強烈民怨，旋遭政院喊卡。健保入不敷出由來已...

聯合報黑白集／何時輪賴清德出訪

副總統蕭美琴、前總統蔡英文陸續訪歐，綠營一洗川習會悶氣。民進黨秘書長徐國勇笑說，「就讓中國繼續不開心吧，台灣人很高興！」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。