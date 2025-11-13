聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

聯合報／ 社論

中油三接觀塘港，從觀塘港對岸可見大潭電廠發電機組的煙囪。圖／聯合報系資料照片
中油三接觀塘港，從觀塘港對岸可見大潭電廠發電機組的煙囪。圖／聯合報系資料照片

政府近年積極推動能源轉型，卻也因涉及龐大利益，不斷傳出各種弊案。近日媒體報導，有業者向檢調單位檢舉，中油觀塘液化天然氣接收站（三接）涉及浮報工程達一百多億元；但兩度檢舉，均無下文。國民黨立院黨團為此舉行記者會，要求檢察官正視此事，也呼籲中油及政府出面說明。

這項中油浮報工程經費的指控，並未指名道姓點出具體對象。但皇昌公司隨即出面對號入座，聲明該公司參與公共建設均遵循《政府採購法》及公司治理規範，所有投標程序禁得起考驗。皇昌並質疑，本月十八日基隆的第四液化天然氣接收站（四接）就要開標，對手選在此時機向媒體爆料，是否別有居心？

不論此事是否出於企業間的惡性競爭，但爆料者指陳中油公司高層要求浮報三接工程經費，不僅態度惡劣，更根本不把公帑當一回事，是最讓人憤慨之處，值得檢調深究。尤其，爆料者聲稱在二○二二年「三接」開標後即向檢調檢舉，但三年過去，均未見調查。因而在今年八月再度提出檢舉，仍不見下文，只好選擇向媒體爆料。

最令人驚悚的是，爆料者所指控的三接第二期的「外推防波堤工程」，工程界估計以九十四億元即可完成，該廠商因而先提出一二二億；但中油高層一再明示他「報價太低」，還聲稱「中油最不缺錢」。業者為此加到一五○億，再加到二二○億元；不料，最後該案是報價二五三億的業者得標。這比起業界最初的估計，整整高了一六○億元。

如果此一說法屬實，中油高層不僅是在利用公共工程上下其手「吃國家」，甚至把「最低標」或「合理標」搞成了「最高標」。這種作法，無論如何不可原諒。新竹市長高虹安為了區區十一萬元助理費，就被判了七年多徒刑；檢調若放任浮報百億工程款的貪官逍遙法外，能心安嗎？因此，檢調無論如何要仔細偵辦，查個水落石出。如若調查結果，該指控純屬子虛烏有，也可以還中油和皇昌公司一個清白。

中油三接的防波堤及棧橋工程，有一部分是建在珍貴的藻礁之上，當年曾經過全民公投，因此理當更謹慎行事。但同是由皇昌得標的第一期沉箱工程，卻遭環保團體指控施工品質不佳，對藻礁生態造成破壞。不僅如此，還有七名工人不幸在施工過程中喪命。但對皇昌而言，以高價奪得兩期工程，使它有能力不斷購入海上作業船，大大擴增了其承攬海事工程的能力。

再隔數日就要開標的基隆外木山的「四接」工程，皇昌顯然也志在必得。四接的單一工程標案高達四三五億元，皇昌聲稱該集團已布局海事工程長達七年，擁有船機隊四十多艘，對此案一定全力以赴。這次四接的業主是台電而非中油，但以皇昌的政商關係，兩者應該差別不大，重點只在如何順利奪下標案。但對民眾而言，不論三接或四接，這些以百億起跳的公共工程如果真的黑幕重重，一個國營事業高層主管就能任意左右標金和得標者，誰還能相信這些工程的品質？誰還能相信政府能幫人民看好荷包？

中油和台電是一對難兄難弟，在民進黨志大言大的「非核家園能源轉型政策」下，雙雙從國營事業的樣板「金雞母」，淪為虧損累累的破落戶。當民眾在擔心電力不夠時，他們在不斷地找藉口推託，大手大腳地揮霍公帑與台灣環境生態。從三接到四接，皇昌能否一再得標、壯大，並不是人們關注的重點；大家在意的是，這些煞有介事的浩大建設，真能帶給台灣用電的安全嗎？

社論 中油 三接
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘇澳分洪道多21億...卓榮泰宣布中央埋單納千億計畫內

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

新北台鍊橋陸閘更新工程 每日9至16時實施交通管制

台中神岡居民不再擔心 陽明山排水工程趕在颱風前完工

相關新聞

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

政府近年積極推動能源轉型，卻也因涉及龐大利益，不斷傳出各種弊案。近日媒體報導，有業者向檢調單位檢舉，中油觀塘液化天然氣接...

聯合報黑白集／右岸淹完左岸淹

鳳凰颱風一路千姿百態，最後由強颱變成熱帶低壓，狠狠戲弄了宣布放假的縣市。但登陸前，它已因共伴效應帶來豪雨，造成嚴重災情。...

經濟日報社論／貿易趨勢兩極化 別淪為FTA孤兒

雖然美國總統川普發動了貿易關稅戰，但「美系經濟圈」以外的全球化仍在深化。最新發展是，中國和東協簽署了3.0版的自由貿易協...

聯合報社論／從補充保費到勞保撥補，民進黨的廉價改革

衛福部長石崇良日前拋出補充保費新制變革，強調是為健保財務改革不得不為，卻因引發強烈民怨，旋遭政院喊卡。健保入不敷出由來已...

聯合報黑白集／何時輪賴清德出訪

副總統蕭美琴、前總統蔡英文陸續訪歐，綠營一洗川習會悶氣。民進黨秘書長徐國勇笑說，「就讓中國繼續不開心吧，台灣人很高興！」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。