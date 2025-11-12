經濟日報社論／貿易趨勢兩極化 別淪為FTA孤兒

貿易趨勢兩極化 別淪為 FTA 孤兒。圖／AI生成

雖然美國總統川普發動了貿易關稅戰，但「美系經濟圈」以外的全球化仍在深化。最新發展是，中國和東協簽署了3.0版的自由貿易協定（FTA），意味著美國雖然攪亂了全球化進程，但他國在可能範圍內，還是秉持「自由貿易」原則，堅持「將餅做到最大」，讓參與者共享全球化紅利。

中國和東協在2005簽署了FTA，2015年簽署升級的2.0版，今年又升級為3.0版，其對FTA之努力令人刮目相看。到目前，中國已和30個國家簽署23個FTA，免除了簽署國間的關稅和非關稅障礙，這應是中國得以在貿易戰下迅速轉移出口國、降低對美依賴的一個重大原因。

在這次3.0版中，涵蓋數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭和消費者保護、中小微企業、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便捷化、植物衛生措施、經濟技術合作等九個領域，而前面五個是新增的領域。一個重要的特點是，這個升級版已從過去著重於關稅減免轉移到聯合建立標準的制度建立新模式，讓中國和東協間的經濟關係往歐盟的模式前進。由於中國和東協在各種層面差異巨大，不太可能像歐盟「一體化」，但透過不同版本的FTA，可以將雙方經濟更緊密地結合，讓有意分化雙方關係的西方力量更難以著力。

此外，中國正在和其他國家或貿易組織諮商12個FTA，另和七個國家的FTA已進入可行性研究。從2018年川普發動美中貿易戰以來，全球已有80個FTA被簽署，單單英國就簽了33個；整個歐盟也分別和日本、越南、智利、新加坡、紐西蘭、亞美尼亞、肯亞完成簽署。原來相當保護市場的印度，除先後簽了近20個協定（包括和東協、日本和韓國）以外，目前也在和歐盟諮商。最令人驚訝的是，47個非洲國家也在今年完成了「非洲大陸自由貿易協定」。

目前世界包括了一個以高關稅阻擋國際貿易、妄想以自身高成本來生產絕大多數工業產品的「美系」經濟圈，以及力求繼續深化自由貿易的「非美系」經濟圈；台灣原來可以因為和美中兩國都有密切關係，而成為兩個經濟圈的「交集」，享受到「雙邊需求紅利」。若因軍事國防依賴美國、就選擇自願圈入美系經濟圈，將會付出巨大經濟代價。這個代價，除了傳統產業凋零、經濟結構失衡、所得分配惡化，在半導體業需求波動或景氣下滑時，就會看到產業全面性蕭條。

此刻，台灣已成為全球主要貿易體中的「FTA孤兒」，沒有簽署任何一個顯著的FTA，也看不出有所突破的跡象。在歐洲、亞洲、北美、拉美甚至非洲都已經免除關稅和非關稅貿易障礙之下，台灣傳統產業無力競爭，關廠無薪假頻傳，朝野上下迄今卻似乎不將它當一回事；政府對未能加入大型FTA以及無法和個別國家簽署，除了譴責對岸，沒有任何作為和交代，也好像只要有台積電，台灣就能衣食無缺、長久繁榮。

我們實在難以理解，如果印度可以和相對落後的周邊國家，如尼泊爾、不丹、斯里蘭卡、模里西斯、阿富汗，及較先進的馬來西亞、泰國、韓國、日本等國簽署FTA，但台灣迄今卻無法簽署，真正的困難在哪裡？難道北京可以向印度施壓，讓對中國出口只占總出口4%的印度恐懼、而不和台灣簽署？立法院對如此嚴重怪異現象難道可以長期無動於衷、完全沒有質詢，讓政府無作為，而被置於險境？

目前的經濟部已經由一位學經濟，懂經濟的部長主持，應該瞭解此種狀況對台灣經濟造成的嚴重影響，不能再無所作為，而應全力以赴，務必有所突破。