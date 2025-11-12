快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／何時輪賴清德出訪

聯合報／ 黑白集

賴清德總統出席「第79屆工業節慶祝大會」。記者林伯東／攝影
賴清德總統出席「第79屆工業節慶祝大會」。記者林伯東／攝影

副總統蕭美琴、前總統蔡英文陸續訪歐，綠營一洗川習會悶氣。民進黨秘書長徐國勇笑說，「就讓中國繼續不開心吧，台灣人很高興！」徐國勇忘了，賴清德是唯一上任後無法訪美的總統，他高興嗎？訪歐的開心，相對於訪美的挫敗，何者更有實質的意義？

對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）借歐盟議會場地開峰會，蕭美琴戰貓出席演說。大內宣歌頌外交突破，彷彿盤古開天頭一遭，被批太過頭。但她自稱「台灣副總統」，確是前所未有。世上尚無「台灣國」，但自己花錢辦外交趴，想掛什麼國名布條，就像電影道具任君選擇。可惜「台灣國」高光時刻，賴清德只能遙望。

ＩＰＡＣ沒能阻止中共封殺我國際空間，連自己主要夥伴「美國國家民主基金會」（ＮＥＤ），都被川普砍經費晾著，還好頭號夥伴「台灣民主基金會」預算大增。怪的是，ＩＰＡＣ能安排中共台獨黑名單的蕭美琴出席，卻不邀名單外的賴清德。

外交運作走向非典：反中比建交重要，遭美國冷遇，便快閃歐洲；元首走不出國門，則由副元首和前總統代勞。駐美代表俞大㵢搞不定賴清德訪美，被傳官位不保；他卻誇稱，小英訪美「指日可待」。是否暗示美方「以蔡替賴」？

台灣處境艱難，蔡蕭為國爭光，即便煙花一瞬，也算國家喜事。就怕留下滿地炮灰，把賴清德過境外交的路堵了。

社論 賴清德 蕭美琴 蔡英文
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

相關新聞

聯合報社論／從補充保費到勞保撥補，民進黨的廉價改革

衛福部長石崇良日前拋出補充保費新制變革，強調是為健保財務改革不得不為，卻因引發強烈民怨，旋遭政院喊卡。健保入不敷出由來已...

聯合報黑白集／何時輪賴清德出訪

副總統蕭美琴、前總統蔡英文陸續訪歐，綠營一洗川習會悶氣。民進黨秘書長徐國勇笑說，「就讓中國繼續不開心吧，台灣人很高興！」...

經濟日報社論／AI算力需求大增 能源政策必須調整

近期陸續傳出從總統府、行政院到經濟部、台電等，對我國能源政策尤其是核能政策有改變、鬆動的可能，雖然部分訊息為總統府方面否...

聯合報黑白集／吳石變綠營助選員？

鄭麗文參加白色恐怖秋祭，因場內出現高階共諜吳石照片，遭綠營砲轟，藍營也罵聲不斷。民進黨更藉此攻擊南台強棒柯志恩和謝龍介，指他們是「紅統主席」的支持者。民進黨把吳石當成最佳助選員，不免滑稽。

聯合報社論／朝野共商人事，才是解決政治僵局的根本之道

立法院會行使國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權，行政院提名的四位人選全遭封殺。院長卓榮泰怒道，「我已經把整個橄欖園的一半都遞出來了」，結果沒得到任何善意回應，將重新思考未來包括中選會人事案在內的合作模式。卓榮泰說法背後的思維，有幾個嚴重的問題，他若不加澄清，可能從ＮＣＣ、中選會到憲法法庭都將停擺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。