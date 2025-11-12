聽新聞
聯合報黑白集／何時輪賴清德出訪
副總統蕭美琴、前總統蔡英文陸續訪歐，綠營一洗川習會悶氣。民進黨秘書長徐國勇笑說，「就讓中國繼續不開心吧，台灣人很高興！」徐國勇忘了，賴清德是唯一上任後無法訪美的總統，他高興嗎？訪歐的開心，相對於訪美的挫敗，何者更有實質的意義？
對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）借歐盟議會場地開峰會，蕭美琴戰貓出席演說。大內宣歌頌外交突破，彷彿盤古開天頭一遭，被批太過頭。但她自稱「台灣副總統」，確是前所未有。世上尚無「台灣國」，但自己花錢辦外交趴，想掛什麼國名布條，就像電影道具任君選擇。可惜「台灣國」高光時刻，賴清德只能遙望。
ＩＰＡＣ沒能阻止中共封殺我國際空間，連自己主要夥伴「美國國家民主基金會」（ＮＥＤ），都被川普砍經費晾著，還好頭號夥伴「台灣民主基金會」預算大增。怪的是，ＩＰＡＣ能安排中共台獨黑名單的蕭美琴出席，卻不邀名單外的賴清德。
外交運作走向非典：反中比建交重要，遭美國冷遇，便快閃歐洲；元首走不出國門，則由副元首和前總統代勞。駐美代表俞大㵢搞不定賴清德訪美，被傳官位不保；他卻誇稱，小英訪美「指日可待」。是否暗示美方「以蔡替賴」？
台灣處境艱難，蔡蕭為國爭光，即便煙花一瞬，也算國家喜事。就怕留下滿地炮灰，把賴清德過境外交的路堵了。
