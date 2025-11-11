快訊

聯合報黑白集／吳石變綠營助選員？

聯合報／ 黑白集

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，因場內出現高階共諜吳石照片，遭綠營砲轟。 圖／聯合報系資料照片
鄭麗文參加白色恐怖秋祭，因場內出現高階共諜吳石照片，遭綠營砲轟，藍營也罵聲不斷。民進黨更藉此攻擊南台強棒柯志恩和謝龍介，指他們是「紅統主席」的支持者。民進黨把吳石當成最佳助選員，不免滑稽。

鄭麗文出席馬場町秋祭，旨在悼念白色恐怖受難者。主辦的「政治受難人互助會」，會前稱活動與吳石無關，但現場卻將其照片與其他受難者並列。言而無信，是否也受到哪方面滲透？

無論如何，這場「吳石風波」切出了三個新思考面向：一，民進黨長年將「白色恐怖」攬為自有資產，其實缺乏正當性；因為當年被槍決者包括許多大陸共諜和左傾思想犯，那是亂世的國安現實。二，鄭麗文同時追悼兩岸受難者，希望未來台灣每個人都不需要為政治信仰付出生命的代價，展現了更大的包容。三，真誠的悼念，是為化解仇恨，台灣今後不需要再被民進黨無盡的白色恐怖指控裹脅。

白色恐怖年代主要是為防中共滲透，吳石共諜案是最嚴重的一樁。如今中共正歌頌吳石，民進黨也拿吳石為選舉造勢，不覺得錯亂？

可堪一比的是，蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」之邀在歐洲議會演說，誇稱「外交大突破」，其實只是「借場地」。更有人造謠，說是花大錢換來的。台灣處境艱困，藍綠一味互貶，只是徒添裂痕。

社論 吳石 鄭麗文 白色恐怖 共諜 國安 藍營 民進黨 受難者 對中

聯合報社論／朝野共商人事，才是解決政治僵局的根本之道

立法院會行使國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權，行政院提名的四位人選全遭封殺。院長卓榮泰怒道，「我已經把整個橄欖園的一半都遞出來了」，結果沒得到任何善意回應，將重新思考未來包括中選會人事案在內的合作模式。卓榮泰說法背後的思維，有幾個嚴重的問題，他若不加澄清，可能從ＮＣＣ、中選會到憲法法庭都將停擺。

經濟日報社論／日股高市行情的波動與風險

日本在10月21日誕生首位女性首相高市早苗後，日股歷經了上沖下洗，日經指數從10月初高市尚未當選自民黨總裁前的45,00...

聯合報社論／年改、能源政策步入歧途，還要蔡規賴隨？

立法院藍白立委聯手將停砍公教年金法案送出司法及法制委員會，前總統蔡英文喊話「年金改革不該半途而廢」。最近蔡英文重啟想想論...

聯合報黑白集／AI政府看報才知道

衛福部長石崇良拋出補充保費新制鬧得滿城風雨，行政院緊急喊卡，媒體掌握內幕消息，政院高層竟然「看報才知道」。行政院長卓榮泰...

