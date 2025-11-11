經濟日報社論／AI算力需求大增 能源政策必須調整

AI算力需求大增，能源政策必須調整。聯合報系資料照

近期陸續傳出從總統府、行政院到經濟部、台電等，對我國能源政策尤其是核能政策有改變、鬆動的可能，雖然部分訊息為總統府方面否認，但台電已經對外表示，核二、核三有重啟的機會與條件。行政院長卓榮泰在赴立法院備詢時亦提出，對於核三廠善後、新核能技術等皆須預作準備，未來將尊重科學與專業，以做最後決定。也就是說，自行政院以降，已預留未來鬆綁核能發電的可能空間。

暫且先不論核能所涉及的政治與國安議題，單就科技產業的發展，尤其是AI產業與應用的推動，政府就應該積極思考能源政策的調整，不應排除增加核能為電力來源。主因為觀察國際上AI發展的趨勢，為了因應AI應用時對於算力的需求，在過去二至三年內，各國及各主要業者對於建置AI資料中心的投資不遺餘力。此波對於AI算力的投資風潮，也造就了AI算力供應體系的景氣榮景，包括AI伺服器及其晶片，甚至伺服器的相關組件，都明顯受惠。

台灣是AI伺服器與晶片的主要代工業者，自然也受惠於此波AI所帶起的投資浪潮，過去兩年AI相關產品更成為我國出口成長的主要動力。不過台灣產業雖然製造了全球超過九成以上的AI伺服器，但多數為出口，台灣本土境內所採購、使用的AI伺服器，顯然與我國在伺服器代工產業所占的地位不可同日而語。若台灣要藉由AI的應用協助各行各業進行數位轉型，尤其是對資料具高度敏感性且須高度監管的應用領域，如金融、醫療、關鍵基礎建設等，本土算力的建置仍待強化。

政府也發現此一議題，因此在日前政府所提出的AI新十大建設中，國發會特別強調「AI要在各行各業落地應用，必須有堅實的『數位基磐』作為後盾。無論是支撐AI運作的算力環境、訓練所需的高品質資料、培育具備AI能力的人才，或是引導資金投入與創新，都是推動AI發展的關鍵基石。」國發會更將主權AI及算力建設列為AI新十大建設的推動重點，欲在強化資料與AI模型訓練的同時，同步打造安全高效的AI國家基礎建設。

但在建置本土AI資料中心等算力基礎建設時，無論半導體、晶片設計或電源管理等技術再怎麼快速演進，更多的算力建置與使用，勢將帶來更高的電力需求。而台灣在扮演全球算力供應鏈的同時，生產晶片、半導體等產品，同樣需要消耗更多的電力。如果目前我國電力的容餘空間（備載容量）已經趨於緊張，那麼在生產更多的半導體、建置更多的AI資料中心、發展更多的AI應用時，勢將使國內電力的使用更為緊繃。這也是為什麼如童子賢等科技業領袖，持續在各種場合大聲疾呼我國應調整能源政策的原因，尤其是核能的使用。

非核家園是值得尊敬的理想，但在國際間複雜的國家競爭關係中，以跨國產業競爭的角度來看，在AI快速演進的今日，若說算力即國力，那支持算力建置的電力穩定供應，更將在未來的國家競爭力中扮演重要角色。觀察當今世界各國中，受惠於核能發電充足的國家，如法國、美國、中國等，在未來的國家科技競爭中，尤其是AI的競爭，恐將已經因此搶占先機。