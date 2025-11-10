聯合報黑白集／AI政府看報才知道

卓揆說看報紙才知衛福部政策。圖／聯合報系資料照片

衛福部長石崇良拋出補充保費新制鬧得滿城風雨，行政院緊急喊卡，媒體掌握內幕消息，政院高層竟然「看報才知道」。行政院長卓榮泰隔天也在立法院證實，他是看到新聞才知道衛福部發出預告，但他仍強調「還不是定案」。賴政府自稱「ＡＩ行動內閣」，但資訊落差到彷彿停留在飛鴿傳書年代，令人錯愕。

衛福部打算擴大收取補充保費，小資族大炸鍋。石崇良隨即聲稱，「只是想法，沒有定案」；卓揆則尷尬解釋，他知道補充保費新制大原則，但內容還沒討論到完全定案，他看新聞報導才知道衛福部有一個預告。

無獨有偶，副總統蕭美琴十月接受外媒訪問時證實，台灣晶片生態系將赴美投資；當時國發會主委葉俊顯也稱看報導才知道，引發立委不滿。但連卓揆都靠新聞報導掌握衛福部政策，國發會狀況外也就不令人意外了。

前總統馬英九當年一句看報紙才知道，被綠營霸凌揶揄「看報治國」；但前總統蔡英文對於內閣人事、口譯哥駐美，也曾稱「我看報紙才知道」。昔日馬政府若是老派風格，如今民進黨政府也只是「龜笑鱉沒尾」。藍綠執政皆證明，當政府溝通失靈，報紙仍是掌握國政的重要媒介。

重大決策急轉彎，官員個人跌倒事小，全民若因此受重傷，那就「不是ＡＩ，而是ＢＩ（台語：悲哀）」。