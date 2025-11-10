聯合報社論／年改、能源政策步入歧途，還要蔡規賴隨？

賴清德總統。記者黃義書／攝影

立法院藍白立委聯手將停砍公教年金法案送出司法及法制委員會，前總統蔡英文喊話「年金改革不該半途而廢」。最近蔡英文重啟想想論壇，首篇就談年改，接著推出年金系列，積極捍衛年改政策。與此同時，台電董事長曾文生透露評估報告內容稱，核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件；想想論壇也聚焦能源轉型和新能源政策，強調不走回頭路。

攸關年金改革與能源政策的兩支箭，均直射蔡英文的改革核心，更是賴清德總統必須嚴肅回應的課題：政策既已步入歧途，真要一路走黑幫忙收拾爛攤，甚至不惜「捨身擋箭」？

先談年金改革。當初軍公教勞年金同時出現破產疑慮，加上當時能領十八趴的退休軍公教甚多，民進黨一番世代「相對剝奪感」操作下來，國民黨自此難翻身。當年的話術如今再現。蔡英文稱，年改已節省兩千六百餘億元，再走回頭路，將加重基金財務負擔、提高破產風險，把問題丟給後代承擔。民進黨立委則進一步具象化，以公教月領五萬、勞工僅兩萬多、農民八千、國民年金四千，企圖再祭出「相對剝奪感」。

公教年金是政府招募公教人員的制度與契約承諾，也才得以招攬優秀人才，且大門對全民敞開，那來世代或族群優勢？何況公教在職時保費和退撫扣繳比率數倍於勞保和勞退負擔比率，公教繳多領少、勞工繳少領少，誰為公教鳴不平？反而是蔡政府年改賠上政府誠信，汙名化公教，還強逼公教「體諒財政吃緊」；如今學校教師荒，也是年改後遺症之一。而且因為「砍過頭」，才讓白營轉向支持停砍年金。

蔡英文的年改充滿政治與選票考量：一方面大砍公教退休金，後來又把軍人年改分開處理，另一方面卻不敢啟動更快破產的勞工年改。年改問題已經不在於「誰領得比誰多」，而在於「為何國家答應卻無法兌現」、「為何農勞及無保者領那麼少」？直言之就是，政府的錢真花在刀口上？

再談能源政策。當前廟堂難容異音，曾文生難得說「大實話」，衝擊「非核家園」。其實八月重啟核三公投雖然未過，但民意趨勢已讓賴清德總統表態將依《核管法》啟動相關程序，包括核安會制定安全審查辦法、台電進行安全檢查，開始正面面對核能議題。這也凸顯「急躁廢核、綠能野蠻生長」的能源轉型之亂：供電不穩，電價連漲，貪腐叢生，環境破壞殆盡，並把將台電拖入財政泥潭，更與各國競相以電力為基礎比拚未來ＡＩ國力的大趨勢相違。

學者估計如果核二、核三延役，一年可為台電節省一三五二億元，二年即可抵銷台電虧損。穩定的低碳電力供應，也才能滿足ＡＩ與半導體帶動的高耗能需求。英美法日等多國在二○二三年第廿八屆聯合國氣候大會（ＣＯＰ28）討論核能在能源轉型的角色，宣示要在二○五○年全球核電產能增加三倍。事實上，美國早視核能為乾淨能源，歐盟也有條件視為綠能，就連日本也重啟位於地震重災區的女川核電廠。反觀台灣，卻因民進黨神主牌式的反核意識形態，寧捨台灣未來發展，甘做能源「鴕鳥」。

年改的操作，讓政府失去誠信、社會面臨撕裂，連校園也流失教師；非核的信仰，讓民眾必須掏腰包為台電財務止血，更背離產業布局與國家發展的需求。賴清德面對蔡英文套在頭上的兩只金箍，不設法變招解套，就必得飽受緊箍咒的折磨，更讓國家與社會「倒退嚕」。

賴清德「非不能也，實不為也」，哪來什麼蔡規賴必隨！