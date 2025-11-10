日股高市行情的波動與風險

日本首相高市早苗。 路透

日本在10月21日誕生首位女性首相高市早苗後，日股歷經了上沖下洗，日經指數從10月初高市尚未當選自民黨總裁前的45,000點以下，衝上11月初突破52,000點的高峰，之後迅速跌破50,000點進行整理。

現在日股的波動受到美國股市AI行情影響很大。日經指數今年以來到11月初的高點共上漲12,500點以上，其中三大AI行情股：SoftBank Group、愛德萬測試、東京威力科創就貢獻了七成漲幅。而10月後的調整局面，到11月5日下跌了2,199點，其中三大AI股造就了八成的跌幅。

若沒有AI行情的飆升與整理，日股其實變動幅度有限；然而高市政權的弱勢日圓策略，增加了AI行情的波動。高市延續安倍經濟學，偏好弱勢日圓。高市之前的石破政權，日圓防線大概設在1美元兌換150日圓，例如今年7月下旬，日圓從146.5急速貶破150，當時加藤財務大臣就進行口頭介入，對「投機性動向」表示「憂慮」。然而，高市21日當選首相後到10月底，日圓從150貶值到154，新財務大臣片山卻保持沉默，直到日圓貶破154，才表示會高度警戒。

高市政權有意放貶日圓，帶來企業財報的匯兌收益。事實上日本企業也看出高市政權下日圓走弱的趨勢，11月初公布上半年財報的豐田汽車，就把財報設定的日圓匯率，從145調降至146。

貶值使企業收益提高，增加政府的企業所得稅收入。此外，貶值將帶動物價上升，這又增加消費稅收入。因物價居高不下，依照日本企業要照顧員工的文化傳統，明年春鬥的年度加薪，企業勢必要做足反應，這又增加政府的個人所得稅收入。

為了讓日圓走貶，壓抑日銀升息是重要一環。高市一選上自民黨總裁，其經濟智囊本田悅朗就放話日銀10月不適合升息。最後日銀的利率會議也做了不升息的決定，並獲得財務大臣片山稱之為「合理判斷」的好評價。

之後日銀是否會繼續做出讓高市政權滿意的「合理判斷」，成為全球關注的焦點。日銀利率會議之前，美國財政部長貝森特就在社群平台發文：「日本政府願意讓日銀保有政策空間，將是穩定通膨預期並避免匯率過度波動的關鍵。」今後高市政權若繼續壓抑日銀升息步調，是否會引起美國方面的抗議，這是高市政權弱勢日圓策略的第一個風險。

在日銀做出不升息決策後，日本各大媒體，包括經濟專業的日經新聞、偏左的東京新聞、偏右的讀賣新聞等都陸續發表社論，指出日銀不升息將會造成日圓貶值與物價上揚的危險。這顯示高市的高壓經濟策略，亦即是以弱勢日圓帶來適當通膨，以增加企業收益與政府稅收的招數，已經被媒體看得一清二楚。高物價與輿論反彈，將是高市弱勢日圓的第二個風險。

目前高市政權將日圓防線設在154日圓左右，然而國際金融炒家並不是吃素的，一旦發生局勢變化，例如美國通膨局勢讓聯準會暫緩降息，或者高市政權的預算案過度膨脹，都有可能讓日圓一口氣逼向160，到時候日銀或者財務省再緊急應對，就可能再次發生去年夏天，日圓急貶又急升，日股大暴跌的慘劇。

忽視美國財政部的警告，以國際金融界對高市政權量化寬鬆的期待，引導日圓適度貶值，想要創造一個國內物價不會漲到民眾嚴重抗議，但又足以增加企業利潤以及政府稅收的「適溫弱勢日圓」空間，這樣忽略國際匯市炒作與波動本質的一廂情願，是高市行情的第三個風險。一旦發生動盪，不僅美國可能會壁上觀，日本股市跟匯市恐怕都會付出慘痛代價。

高市的弱勢日圓固然有助於日本股市行情，但是上述三大風險，都可能迫使高市政權進行修正，而修正過程可能引發劇烈的股匯市動盪，國內投資人與產業界須警覺。