聯合報黑白集／萬年總召這尊太沉重

國民黨立院黨團昨召開黨團大會，內部決議解除黨團總召兩年條款，傅崐萁圖將可繼續尋求連任總召，有委員質疑恐成「民進黨團總召柯建銘第二」。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團大會突襲廢止黨團總召兩年條款，特別聲言「人不在場」的現任總召傅崐萁說，朝野雙方「武器均等」很重要。但才走過大罷免風暴的國民黨，竟要向民進黨的萬年總召看齊，令人錯愕。

立院黨團幹部只當兩年，是否足以抗衡對手、做好經驗傳承，或許見仁見智，亦可理性討論。但藍營黨團此番操作卻無異黑箱，除程序欠正義，理由和時機也遭人詬病。

這項提案獲得卅多名藍委連署，超過國民黨現有席次半數以上，展現傅崐萁黨內豐沛人脈，也凸顯藍委求戰心切，或擔心應戰不力。但以敵為師，卻看著民進黨萬年總召柯建銘，想著有為者亦若是。國民黨團催生「藍版萬年總召」，難道忘了這些年來又是如何痛批柯建銘毀憲亂政？

國民黨正值新任黨主席蜜月期，黨內期許鄭麗文能帶領國民黨朝年輕化、戰鬥化改革。雖然黨主席插手黨團事務不見得是好事，鄭麗文也稱完全尊重黨團自主，但黨團此舉的後座力，仍將損及黨主席威信。

民進黨那尊萬年總召還在，卻批評國民黨因人設事，根本是龜笑鱉無尾。不過，傅崐萁如能宣布將「利益迴避」，不僅有助導正輿論朝理性討論，更有助其重塑過去的爭議形象。

請神容易送神難，「萬年總召」這一尊，對散沙慣了、山頭林立的藍營來說，實在太沉重。