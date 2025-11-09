聯合報社論／太子集團案，賴政府假打詐虛抗中露餡

太子集團創辦人陳志。圖／取材自太子集團網頁

美國指控亞洲最大跨國犯罪組織之一的柬埔寨太子集團，幕後主嫌陳志不僅曾出入台灣至少十次，集團在台灣設立超過十家公司，把台灣當作洗錢中心之一，但我政府相關部門一問三不知，徹底敲碎政府宣稱強力打詐與抗中的虛假表相。如今初步調查的結果，更看出台灣之所以成為詐團與洗錢天堂，政府的怠惰苟且與法令跟不上時代，都是讓詐團持續壯大的幫凶。

根據美國公布有關陳志的起訴內容，太子集團是龐大的網路詐欺帝國，在柬埔寨有至少十個詐騙園區，龐大的詐騙所得透過虛擬貨幣、空殼公司及線上博弈進行洗錢。除將資金轉往開曼群島等洗錢天堂外，台灣也遭點名，包括「和平大苑」十一戶豪宅、廿六輛名車，以及在台北一○一內設立線上博弈等多家公司，都是該集團把台灣當作洗錢基地的模式。

離譜的是，中國大陸至少從二○二○年起就開始調查太子集團，而當英美最近同步對陳志與太子集團祭出法律行動時，我國執法單位卻全在狀況外；甚至連原陸籍的陳志自二○一七年起至少來台十次的行程，政府也毫無警覺。不僅國安單位從頭到尾搞不清狀況，轄管移民署與警政署的內政部長劉世芳至今仍說不清楚詐團首腦來台時做了什麼事，只一再跳針說因為陳志擁有多重國籍，查察時比較不容易。

過去幾年政府耗費百億成立打詐國家隊，但詐騙問題未見改善，僅查獲大量底層車手、機房，幕後主嫌卻持續跨境遙控詐團運作，如今連國外知名詐團首腦多次來台，甚至曾被傳為專替中共高層洗錢的白手套，我執法單位多年來卻是麻木到任由他出入境，絲毫未查覺，這樣的邊境管制危機，還談什麼反滲透？

更諷刺的是，號稱史上最好的台美關係，結果美國調查多年，包括太子集團在台買房的金流都查得一清二楚，卻連一絲一毫的訊息都不曾透露給台灣。

打詐國家隊被美國狠狠打臉不說，整天喊抗中保台的民進黨政府，對於外來資金買房、投資成立公司，都設有審查機制，陸資想來台更要經過經濟部投資審議委員會嚴格審查，但來自大陸福建的陳志所掌控的太子集團，卻可輕易在台灣一買就是十一戶上億元豪宅，還能設立十多家空殼公司，讓黑錢流入台灣洗白。經濟部投審會的審查機制完全失靈，空殼公司四處可見，更讓台灣淪為詐團洗錢天堂。

台灣過多空殼公司的問題早被警示，前幾年為應付國際防制洗錢組織的評鑑，官員曾坦誠國內有約百分之廿五的公司是容易淪為洗錢的空殼公司，顯見政府不是不知道問題，卻始終沒有解決，讓洗錢的空殼公司前仆後繼成立。

央行總裁楊金龍曾說，台商海外資金回流，若沒有適當控管，流到房地產市場，不利金融穩定，因此對豪宅進行選擇性信用管制。政府甚至規定台商資金匯回台灣，五年內不得投資房地產。兩相對照，政府對於國際詐團黑錢流入台灣投資洗錢或炒作豪宅，卻是束手無策，難道法律專門懲罰守法百姓？

太子集團並非唯一以這種方式洗錢的詐團，這幾年檢警調破獲多起詐騙、博弈集團，也都隱身門禁森嚴的知名豪宅。而台灣許多犯罪集團也與陸、港、澳、東南亞非法集團互動密切，政府遇到跨境犯罪幾乎都是兩手一攤，百般藉口；對於國際犯罪集團利用台灣鬆散法令，把台灣當成洗錢基地，更始終難以杜絕。

太子集團案是一面照妖鏡，照出民進黨政府的假打詐與虛抗中，除了虛假又無能的口號，什麼也沒做。