聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／還是戒不掉廚餘

聯合報／ 黑白集

非洲豬瘟疫情初步解禁，台中市長盧秀燕（中）率團隊鞠躬道歉。 圖／台中市政府提供
非洲豬瘟疫情初步解禁，台中市長盧秀燕（中）率團隊鞠躬道歉。 圖／台中市政府提供

一場非洲豬瘟，全台半個月的禁運禁宰終於解除。慶幸的是，疫情控制在台中單一案場，並未外擴。市長盧秀燕率團隊鞠躬認錯道歉，執行不力的農業、環保、動保三首長遭到免職，給了全民一個交代。

這次事件，民眾看夠了防疫體系的破漏與落漆。一家傳統小養豬場，不依規定處理廚餘、不依規定讓獸醫看診、不依規定填寫出貨三聯單，所有的行政漏洞它全鑽了。外界更得知，其廚餘來源複雜，附近就有十多家東南亞餐廳，它的廚餘蒸煮器四月就壞掉生鏽，上傳給政府的全是假資料。這樣偷雞摸狗、謊話連篇的養豬場，怎麼會不出事？

但如此不負責的養豬場，全台會只有一家嗎？如果防疫程序如此漫長，管理機制如此鬆散，今天清理了這家，明天難保不會出現另一家。對此，人們沒有答案。原因是，中央忙著藉機「修理」台中市府，卻不檢討整個政策環節的諸多缺口；農委會不僅說不出豬瘟病毒從何而來，甚至經過這場教訓，還捨不得禁止廚餘養豬。

政府表面上三令五申，把防疫防線布得密密麻麻，從機場國門到海上邊防，連電商網購都不放過，卻放著廚餘的「大黑洞」捨不得封起來。這是明智的做法嗎？決策者應該執簡馭繁，現在中央卻是反向而行。你愛廚餘，我愛豬肉；養豬青農建言無效，也只能三嘆！

社論 廚餘 非洲豬瘟 養豬場 疫情 盧秀燕 豬肉 獸醫

延伸閱讀

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

影／二度鞠躬道歉 盧秀燕強調「病毒一定是外來」

台中梧棲養豬場仍驗出環境陽性 中市農業局：等中央開會研究

豬價可望維持95元比禁令前略低 豬農憂若發生第2波疫情恐掀退養潮

相關新聞

聯合報社論／衛福部四處亂割韭菜，能堵健保破漏？

衛福部擬修法擴大收取「補充保費」，包括股利、利息、租金所得改採年度結算，單筆扣繳上限提高五倍至五千萬元，獎金扣費門檻則調整為最低工資的四倍。制度一宣布，立刻引起民怨炸鍋，普發萬元現金的喜悅當即一掃而空。眼見情勢不妙，行政院長卓榮泰緊急下令踩煞車，要求衛福部暫緩具爭議的規畫。

經濟日報社論／縮小職業不公 先停砍公教年金

「韌性特別預算案」已經總統公布，除普發現金是全民關注外，撥補勞保百億獲得支持，立法院藍白黨團也要求勞動部提出「勞保年改期...

聯合報黑白集／還是戒不掉廚餘

一場非洲豬瘟，全台半個月的禁運禁宰終於解除。慶幸的是，疫情控制在台中單一案場，並未外擴。市長盧秀燕率團隊鞠躬認錯道歉，執行不力的農業、環保、動保三首長遭到免職，給了全民一個交代。

聯合報黑白集／他們的身段柔軟

該說巧合還是詭譎？日媒剛披露台灣在愛沙尼亞設處卡關，隔天，愛沙尼亞外長查赫克納就現身北京與王毅會談。作為十年來首訪中國的愛外長，他一上來就表態「堅持和奉行一個中國政策」，就怕台北不氣炸。

聯合報社論／二○二六攻守易位，藍白尚待戰略布局整合

國民黨主席鄭麗文上任，第一個上班日公布廿二縣市黨部主委人事，為明年九合一選舉備戰。距離明年選戰雖還有一年多，但民進黨已完成新北、台中、宜蘭、台東和嘉義市等地的提名，鎖定國民黨執政兩任屆滿的縣市，提前部署。反觀藍白陣營，黨內外的整合與提名仍然「聲聲慢」。面對已分批整隊的民進黨，在野陣營不容樂觀。

經濟日報社論／豬瘟影響民生經濟帶來的教訓

台灣最近受非洲豬瘟影響，整體養豬業瞬間進入停擺狀態，政府啟動「禁止豬隻運輸、禁宰」政策。今天起開放載運屠宰，這段禁宰期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。