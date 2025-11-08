經濟日報社論／縮小職業不公 先停砍公教年金

精算報告指出，勞保的財務問題起源於年金制度提供「優渥的」退休給付。聯合報系資料照

「韌性特別預算案」已經總統公布，除普發現金是全民關注外，撥補勞保百億獲得支持，立法院藍白黨團也要求勞動部提出「勞保年改期程方案」及「撥補機制常態化」方案，頗具劃時代的意義。

因為107年的年改，對較晚破產的公教退休制度（第一層的公教保險加上第二層的退撫基金）展開多繳、少領、晚退並溯及既往的大砍，卻對較早破產的勞保毫無動作，以致雖已撥補3,870億元，但精算報告顯示，只讓勞保延後三年（民國120年）破產。而未來給付義務或潛藏負債，已從三年前的10.3兆，暴增為13.2兆，勢必成為財政的重大負擔。因此，在野黨支持繼續撥補，也要求勞動部提出改革方案，希望雙管齊下，讓勞保能永續發展、保障勞工退休後的生活。

精算報告指出，勞保的財務問題起源於年金制度提供「優渥的」退休給付。所謂優渥，前勞動部長許銘春曾以勞工退休金的所得替代率達68%舉證。第一層的勞保，保費費率僅11.5%，個人負擔保費的20％，還有政府10%補助；而投保薪資上限45,800元，每月保費僅1,145元。年資35年的勞工可月領24,846元，金額看起來不多，但替代率達54%。第二層的新制勞退，全由雇主繳納6%的費率，替代率至少15%。勞保、勞退合計替代率約有七成。

再看投保薪資、年資相同的教師，第一層公保的保費分擔率35%，高於勞工，月繳1,495元；第二層的退撫也負擔35%、費基和費率又比勞退高，需繳費5,043元，兩者合計繳費6,538元，是同薪勞工的六倍之多。給付方面，受限於替代率十年減15%的大砍，30年年資的公教人員，合計領取5.8萬元的給付，再扣掉給付基準降為退休前15年的平均薪俸，替代率實際上僅約45%。

在相同的比較基礎下，公教人員繳費是同薪勞工的六倍，退休給付只有勞工的兩倍，替代率遠低於勞工。從「職業不公」的角度來看，現行退休金制度其實是對公教人員相對不公平。公教人員在年改期間，遭到諸如「肥貓」、「退休金優渥」之類的汙名化，被社會大眾誤會而蒙受了很大的冤屈。

公教人員在年改中也受了重傷。教育部對教師退休金的衝擊試算，以民國85年、60歲時退休的教師為例，107年（已退休22年、82歲）時溯及既往的砍替代率，導致退休金驟減17%；十年後92歲的風燭殘年還被砍到36%，即知「十年降低15%替代率」的作法，讓愈老愈弱的公教人員失去經濟安全，其實是一種違反人性的設計。教育部試算的其他案例，甚至有教授退休給付第一年就被砍了21%，十年後被砍38%的情形。

因此，有必要對公教逐年砍替代率，做個適可而止的療傷止痛，而這正是在野黨提出「停砍年金」的重點，全案已送出委員會，交付朝野協商。具體而言，就是替代率只砍到113年為止（過去六年已砍9%就認了），將來不要再砍，以免危及晚年的經濟安全及尊嚴。對於已廢止的18%優存利率不求回復，以15年平均薪資來降低給付的作法也無扭轉，絕非回到年改前的狀態，更非特定政黨或人士所指稱的「反年改」。停砍年金的支出僅占中央總歲出6%，不至於「國庫破產」，反而是占比24%的社會保險，尤其占比18%的國防，若含上兆的四項軍購特別預算，超過總支出的40%，才是最大宗支出。

總之，撥補勞保累計達5,170億元，在野黨和公教團體都支持，才會主動要求勞動部研擬「撥補常態化」。民進黨政府何妨拉高自己的層次和格局，不要再用雙重標準及錯誤的訊息汙衊公教人員，釋出包容性的善意，正面看待停砍公教年金，視為縮小年金制度「職業不公」，力求與勞保、勞退一致的第一步；進而善盡法定的「政府負最後支付保證責任」，就跟勞保一樣，及時撥補退撫基金，讓所有年金制度永續發展。