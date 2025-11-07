聯合報黑白集／他們的身段柔軟

愛沙尼亞外交部長查赫克納（左）與中國外交部長王毅4日在北京會面。 （歐新社） 該說巧合還是詭譎？日媒剛披露台灣在愛沙尼亞設處卡關，隔天，愛沙尼亞外長查赫克納就現身北京與王毅會談。作為十年來首訪中國的愛外長，他一上來就表態「堅持和奉行一個中國政策」，就怕台北不氣炸。

王毅也投桃報李，對這歐盟小國拋出善意，表示願同歐盟商簽自由貿易協定的願景，以凸顯其份量。五年前簽署《中歐投資協定》卻被歐洲議會攪黃的餘悸尚存，北京硬著頭皮又倡簽自貿協定，並非對歐盟一往情深，它計算的全都是現實利益。

無獨有偶，德國外長瓦德福前一天剛跟王毅通了電話。此人原訂十月底訪陸，卻因他上一趟訪日行程口無遮攔，大罵中方在台海、南海威脅別人，搞得沒人想見他而作罷。但割捨不了中國巨大貿易利益，瓦德福大氣不喘，一句「堅持一個中國政策沒有變化」的通關密語，再次敲定訪陸行程。

看愛、德兩位外長的柔軟身段，台北豈不該若有所思？德、愛都曾為涉台事務惹惱中國，但為了生存發展，再深的「意底牢結」都得解開。全世界大概只有賴政府處理兩岸關係像頑固的泥牛，一頭直衝入海。

這股沖天牛氣還登上時代雜誌，拿下「魯莽」徽章，賴政府竟還拿記者開刀。當他站在校閱車上對著小兵高喊反對推進統一時，不也該想想：是否當了別人餐桌下的交易籌碼？