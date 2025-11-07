聽新聞
聯合報黑白集／他們的身段柔軟

聯合報／ 黑白集

愛沙尼亞外交部長查赫克納（左）與中國外交部長王毅4日在北京會面。 （歐新社）
該說巧合還是詭譎？日媒剛披露台灣在愛沙尼亞設處卡關，隔天，愛沙尼亞外長查赫克納就現身北京王毅會談。作為十年來首訪中國的愛外長，他一上來就表態「堅持和奉行一個中國政策」，就怕台北不氣炸。

王毅也投桃報李，對這歐盟小國拋出善意，表示願同歐盟商簽自由貿易協定的願景，以凸顯其份量。五年前簽署《中歐投資協定》卻被歐洲議會攪黃的餘悸尚存，北京硬著頭皮又倡簽自貿協定，並非對歐盟一往情深，它計算的全都是現實利益。

無獨有偶，德國外長瓦德福前一天剛跟王毅通了電話。此人原訂十月底訪陸，卻因他上一趟訪日行程口無遮攔，大罵中方台海、南海威脅別人，搞得沒人想見他而作罷。但割捨不了中國巨大貿易利益，瓦德福大氣不喘，一句「堅持一個中國政策沒有變化」的通關密語，再次敲定訪陸行程。

看愛、德兩位外長的柔軟身段，台北豈不該若有所思？德、愛都曾為涉台事務惹惱中國，但為了生存發展，再深的「意底牢結」都得解開。全世界大概只有賴政府處理兩岸關係像頑固的泥牛，一頭直衝入海。

這股沖天牛氣還登上時代雜誌，拿下「魯莽」徽章，賴政府竟還拿記者開刀。當他站在校閱車上對著小兵高喊反對推進統一時，不也該想想：是否當了別人餐桌下的交易籌碼？

聯合報社論／二○二六攻守易位，藍白尚待戰略布局整合

國民黨主席鄭麗文上任，第一個上班日公布廿二縣市黨部主委人事，為明年九合一選舉備戰。距離明年選戰雖還有一年多，但民進黨已完成新北、台中、宜蘭、台東和嘉義市等地的提名，鎖定國民黨執政兩任屆滿的縣市，提前部署。反觀藍白陣營，黨內外的整合與提名仍然「聲聲慢」。面對已分批整隊的民進黨，在野陣營不容樂觀。

聯合報黑白集／他們的身段柔軟

該說巧合還是詭譎？日媒剛披露台灣在愛沙尼亞設處卡關，隔天，愛沙尼亞外長查赫克納就現身北京與王毅會談。作為十年來首訪中國的愛外長，他一上來就表態「堅持和奉行一個中國政策」，就怕台北不氣炸。

經濟日報社論／台肥董事長選派爭議的啟示

近日台肥董事長選派引發很大的爭議，最後由總經理張滄郎升任董事長，而非原先執政黨規劃的吳音寧。此事件再度重演國有事業或泛公...

聯合報黑白集／漏底的「識人之明」

「小英女孩」吳音寧台肥董事長夢碎，但這齣酬庸大戲的謎團仍未解開；唯一清楚的是，賴清德的「識人之明」已經見底。對於吳音寧仍任台肥董事，卓榮泰稱「要借重她的產業知識和經營管理」；這句敷衍，掩不住賴政府用人的草率。

聯合報社論／軍購遲不交貨，國家防衛韌性根本空談

賴總統上任後，不斷把國安韌性、社會韌性掛在嘴上，並宣示明年國防預算將超過ＧＤＰ的三％。但我國向美國採購了大量軍事裝備，對方交運卻一延再延，包括六十六架F-16戰機一架都沒來。據稱，美國積欠台灣的軍事裝備總額已達六五七二億元。但國防部近日否認，稱美方延宕交運的軍售包括F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等三項，總額為兩千四百多億元，非六千多億元。

