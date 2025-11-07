聯合報社論／二○二六攻守易位，藍白尚待戰略布局整合

鄭麗文11月1日就任國民黨主席後，宣示2026年要讓南台灣「綠地變藍天」。 圖／聯合報系資料照片 國民黨主席鄭麗文上任，第一個上班日公布廿二縣市黨部主委人事，為明年九合一選舉備戰。距離明年選戰雖還有一年多，但民進黨已完成新北、台中、宜蘭、台東和嘉義市等地的提名，鎖定國民黨執政兩任屆滿的縣市，提前部署。反觀藍白陣營，黨內外的整合與提名仍然「聲聲慢」。面對已分批整隊的民進黨，在野陣營不容樂觀。

二○二二年縣市長選舉，非綠陣營合力取得十七席的空前勝利，民進黨只拿下五席。而明年選戰，這十七席僅台北、桃園等八縣市是現任者爭取連任，其餘九個縣市都是兩任屆滿，須提新人角逐。另外，新竹市長高虹安雖是第一任，但因助理費案司法纏身，能否競選連任或另行「藍白合作」，仍存變數，要視十二月中的判決而定。整體盤點下來，非綠陣營握有地方執政優勢者，僅七個縣市。

民進黨目前提名的五縣市，都是藍營現任縣市長兩任屆滿，等於藍綠都在同一起跑點上。民進黨出戰人選明朗，五席提名都是有備而來，認為有「翻轉」機會。儘管未來選情未必如民進黨所想像的發展，但對非綠陣營來說，卻絕不能掉以輕心。

民眾黨力倡聯合政府，認為地方也可進行聯合政府，因此明年地方選舉將是藍白的合作試金石。目前白營布局，黨主席黃國昌選新北、前立委陳琬惠選宜蘭，都已起跑。但鄭麗文稱「二○二六新北市長一定要有國民黨人選」，新北將是考驗藍白合現實可行性的第一關。彰化和嘉義市，民眾黨是自提人選或與國民黨整合，仍待觀察。若加上情況尚未明朗的新竹市，至少五個縣市將面臨「藍白整合」問題。面對此一亂局，國民黨中央戰略布局與戰術考量為何，外界拭目以待。

綠白兩軍各自努力登山，國民黨宣稱至少十八個縣市已有規畫人選。但藍營除爭取連任縣市外，提名態勢較明朗者，僅有在艱困選區高雄以揭弊打出氣勢的柯志恩。其餘縣市或有人選卻仍待整合，或有多人相爭情況不明，或有人躍躍欲試卻無必然勝算。其中，情勢最詭譎的要數嘉義市和彰化縣。

地方盛傳，嘉義市長黃敏惠與綠委王美惠——即民進黨嘉義市長提名人私交甚篤；兩人日前同台互相推崇，稱建設不分黨派。過去綠營內部曾質疑王美惠團隊支持黃敏惠，王美惠哽咽喊冤；如今這段跨黨派情誼，也在地方引起黃敏惠是否會「暗助」王美惠的遐想，以交換自己順利轉戰立委。至於彰化縣，原本被寄望參選的強棒藍委謝衣鳯，則因其弟謝典林為現任議長，可能引起外界「府會通吃」之譏，故而持觀望態度。黨中央若無法找到最佳解決方案，這兩地優勢可能不保。

國民黨過去一年面對大罷免亂局，又有眾多黨工遭司法追殺，加以黨主席新舊交接，未著力縣市長布局。儘管藍營揚言高雄、台南「至少要贏下一都」，但黨中央若不能迅速擬定作戰方略，完成整合，非但南二都之夢淪空談，連守住現有執政縣市恐都成「不可能的任務」。

鄭麗文宣示要在二○二六延續國民黨戰績，讓南台灣「綠地變藍天」，還要在二○二八重返執政。從二○二六到二○二八，「藍白合」將逐漸成為重中之重。無論藍白是否合作，國民黨都必須先推出讓民眾信服的人選，才足與民進黨競爭，也為藍白合打穩基礎。至於無須考量藍白合作的縣市，也應盡速擇優提名，確立戰隊。縣市長選戰攻守易位，地方執政優勢不再，國民黨盡快完成戰略布局，非綠陣營化被動為主動，才有機會勝選。