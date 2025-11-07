經濟日報社論／豬瘟影響民生經濟帶來的教訓

台灣最近受非洲豬瘟影響，整體養豬業瞬間進入停擺狀態，政府啟動「禁止豬隻運輸、禁宰」政策。記者黃仲裕／攝影

台灣最近受非洲豬瘟影響，整體養豬業瞬間進入停擺狀態，政府啟動「禁止豬隻運輸、禁宰」政策。今天起開放載運屠宰，這段禁宰期間對於傳統的豬隻產業鏈、豬肉供應、餐飲攤商、夜市經濟，以及民生消費面皆帶來深遠的衝擊。

從養豬產業端來看，運輸受限、屠宰場停工、豬隻上市延宕，構成了即時且劇烈的成本壓力。許多養豬場在禁運禁宰期間不得不延長飼養天數、積存豬隻而無法出貨，飼料、人力、場地維護成本卻仍然支出，導致養殖戶資金流動性吃緊。同時傳統市場中的肉販、夜市攤商、餐飲小吃店，因供應中斷被迫暫停營業或轉用冷凍備貨，有些店家只能暫時休息。供應端斷裂進而蔓延至消費端，雖然政府公告現有冷凍豬肉庫存可供應一段時間，但消費者仍然偏好「新鮮當日屠宰」豬肉。傳統市場中肉品價格、供應量的變動，使消費者面臨選擇受限的情況，並可能轉而選用替代蛋白如雞肉、牛肉或進口豬肉。此外豬肉價格可能因供應緊縮而上揚，造成民眾日常開銷提高。

從宏觀的角度來看，此次停宰措施雖為期暫短，但其所造成的經濟損失不容小覷。目前整體產業鏈損失約新台幣200億元。對以農牧業及傳統市場為骨幹的產業鏈而言，其結構性損害，包括養豬戶資金斷裂、肉品市場信任下降、餐飲攤商停業，可能比損失數字更具體而長遠。

更進一步，這樣的經濟震盪若蔓延，還可能引發價格波動、農村經濟衰退，以及地方小型產業鏈的下滑。從1997年台灣因口蹄疫所造成的經濟損失可見端倪，當年損失估計超過新台幣1,700億元，雖然情況不同，但警示意義明顯。

面對此一危機，如何避免未來重蹈覆轍、如何強化體制與機制，是當前刻不容緩的課題。首先，在邊境與入境檢疫端必須毫不鬆懈。此次事件中，「未經適當殺菌的廚餘餵豬」極可能為病毒傳播途徑之一。因此，對走私肉品、攜帶肉類產品入境、廚餘餵豬的監管須更加嚴格。

在制度面，政府應建立「停宰／禁運情境下的補償制度與復原機制」，包括設定合理價格保護養豬戶、肉品市場、餐飲攤商，設置防疫中斷保險機制，以及建立跨部會應變預案。這些措施若落實，可使豬肉供應鏈、民生市場快速恢復，不致因防疫所需而長期受創。

回顧此次事件，我們看到一條從農場到餐桌的供應鏈在瞬間受到高度衝擊。養豬戶焦慮、屠宰場停工、夜市小吃暫停、傳統市場肉品來源變化、消費者猶疑。雖然人類並不會因感染非洲豬瘟而生病，但其對於民生消費、產業鏈穩定、地方經濟活力的影響可謂深遠。此次雖是短期停宰，但若未在制度、技術、供應鏈、監管、教育等層面做好全面升級，類似危機可能再度發生，且影響將更大。事實上，若停宰期延長、供應鏈出現長期斷裂，對經濟的損害可能蔓延至整體農業投資信心、地區產業活力、企業轉型意願等多重面向。

在未來，我們必須將「防疫」與「產業韌性」兩條線並行。防疫不可鬆懈，但產業不能因防疫而完全停擺。換言之，體制須從單純的「應變」升級為「日常防備加彈性應變」。當下一次類似病毒威脅來臨時，從邊境檢疫、養豬場監控、運輸屠宰鏈正常化、消費市場不致斷供，所有環節都應像防線般穩固，而不是因為一次停宰而全民驚慌、供應鏈崩裂。唯有如此，才能讓豬肉產業從危機中恢復，讓民生消費如夜市、小吃、傳統市場等不因疫病防控而成為經濟弱點，而是展現韌性。對於政府、產業、消費者而言，這是一次集體課題的警醒，也是建立未來更安全、更穩定、更有彈性的肉品供應環境的轉捩點。