聯合報黑白集／漏底的「識人之明」

吳音寧未如預期接任台肥董事長。 圖／聯合報系資料照片

「小英女孩」吳音寧台肥董事長夢碎，但這齣酬庸大戲的謎團仍未解開；唯一清楚的是，賴清德的「識人之明」已經見底。對於吳音寧仍任台肥董事，卓榮泰稱「要借重她的產業知識和經營管理」；這句敷衍，掩不住賴政府用人的草率。

這次事件，最糗的人並不是吳音寧，而是賴清德。前董事長李孫榮是賴親手提拔的人馬，如今不清不楚下台；吳音寧是他相中的接班女孩，卻因遇輿論逆風一夕泡湯。只是個國營事業人事，賴清德想要「長臂」管好管滿，結果卻連遭三振，他還能誇口自己的識人之明嗎？

對人事亂點鴛鴦譜，賴清德這已不是第一回。去年他強將還有兩年任期的台灣金聯董座施俊吉趕下台，並派年輕企業家呂政璋接任，遭施俊吉反控是因他「擋人財路」。可笑的是，呂政璋僅僅上任三天，便以「生涯規畫」為由請辭，活脫脫一樁「小白兔事件」。

有了那次教訓，賴清德卻還在台肥人事上重蹈覆轍，把董座任命當成自己的囊中物，只能說是權力欲蒙蔽了心眼。

不論是吳音寧或張滄郎出線，當然都是黨政高層幕後運作的結果，誰會相信這是台肥董事會的「自主決策」？最糟的是，李孫榮的去職究竟是為「擋人財路」，或像前台肥董座康信鴻那樣刻意擺爛？一場失焦的爛戲後，人們恐怕就難窺真相了。