聯合報黑白集／川普相信習近平
川習會以「休止符」無聲演繹台灣，各方為之糾結。川普接受ＣＢＳ專訪，主持人一再追問是否會下令美軍保衛台灣。川普強調，習近平已承諾，不會在他任內對台動武；若真發生中國武力犯台，「習知道後果」。
解放軍對台動武，川普何嘗不知後果？川習會前，他說不知對方是否會談台灣，但「不想讓問題變複雜」。上半年雙方兩次通話，習近平已強調美國應慎重處理台灣問題。馬德里談判安排川習會，王毅談判前再度提醒美國務卿魯比歐：「對台灣問題謹言慎行」。不談台灣，算是美中元首會晤的階段性默契，因為已經先談過了。
為推動美中大交易，川普相信習近平的承諾，「不會在我任內動武」，宣稱「G2會晤」將帶來持久和平。連防長赫塞斯也跟著川普改口，大讚「美中關係史上最好」。賴清德過境美國、軍援台灣等有礙G2交往，因而被擱置。
賴總統不許人民疑美，自己卻順從美國提高軍購預算，以示自我防衛決心；但川普卻相信習近平不會對台動武。更怪的是，若川普相信台海無事，為何又要避險，要求台灣科技大廠「撤離」到美國？
大陸試圖讓川普相信和統對美國有利。台海看似比俄烏、中東戰場平靜，讓川普自信滿滿。賴清德拍馬川普得諾貝爾和平獎，但願不是以台灣為獻禮。
