聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／川普相信習近平

聯合報／ 聯合報黑白集

川習會10月30日舉行，美國總統川普稱沒有談到台灣。美聯社
川習會10月30日舉行，美國總統川普稱沒有談到台灣。美聯社

川習會以「休止符」無聲演繹台灣，各方為之糾結。川普接受ＣＢＳ專訪，主持人一再追問是否會下令美軍保衛台灣。川普強調，習近平已承諾，不會在他任內對台動武；若真發生中國武力犯台，「習知道後果」。

解放軍對台動武，川普何嘗不知後果？川習會前，他說不知對方是否會談台灣，但「不想讓問題變複雜」。上半年雙方兩次通話，習近平已強調美國應慎重處理台灣問題。馬德里談判安排川習會，王毅談判前再度提醒美國務卿魯比歐：「對台灣問題謹言慎行」。不談台灣，算是美中元首會晤的階段性默契，因為已經先談過了。

為推動美中大交易，川普相信習近平的承諾，「不會在我任內動武」，宣稱「G2會晤」將帶來持久和平。連防長赫塞斯也跟著川普改口，大讚「美中關係史上最好」。賴清德過境美國、軍援台灣等有礙G2交往，因而被擱置。

賴總統不許人民疑美，自己卻順從美國提高軍購預算，以示自我防衛決心；但川普卻相信習近平不會對台動武。更怪的是，若川普相信台海無事，為何又要避險，要求台灣科技大廠「撤離」到美國？

大陸試圖讓川普相信和統對美國有利。台海看似比俄烏、中東戰場平靜，讓川普自信滿滿。賴清德拍馬川普得諾貝爾和平獎，但願不是以台灣為獻禮。

社論 川普 習近平

延伸閱讀

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫！「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

相關新聞

聯合報社論／天算不如人算，酬庸與派系政治難擋民意！

賴政府內定吳音寧出任台肥董事長，顯不相稱的酬庸，飽受外界譏議。台肥前天深夜臨時發布重大公告，宣布總經理張滄郎為法人董事，...

聯合報黑白集／川普相信習近平

川習會以「休止符」無聲演繹台灣，各方為之糾結。川普接受ＣＢＳ專訪，主持人一再追問是否會下令美軍保衛台灣。川普強調，習近平...

經濟日報社論／從中共十五五規劃 看台灣挑戰與轉機

中共四中全會日前通過「十五五規劃建議案」，為2026-2030年經濟藍圖定下主軸。這份文件不只是中國大陸內部的發展綱要，...

聯合報黑白集／早凋了吳音寧

賴政府內定吳音寧出任台肥董事長，外界議論紛紛，和她當年空降北農總經理被譏為「高薪實習生」一樣。不同的是，當年是年薪二五○萬元的小白兔，如今則是年薪一千五百萬的大肥貓。

聯合報社論／美中「新現實」成形 台灣應尋求與北京對話

釜山川習會結束，美中達成框架共識協議。彼此所有的制裁與報復措施都暫停一年，束之高閣。雙方的意圖並無二致，都是為自身爭取足夠的戰略緩衝時間，為未來可能的和平乃至升級的鏖戰再蓄積實力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。