經濟日報社論／美中經貿戰 改變世界遊戲規則

美中經貿戰 改變世界遊戲規則。美聯社

美中元首10月30日在韓國釜山會晤，共同決定美中經貿戰暫停，休兵一年。這場經貿戰，從今年4月2日美國發動，到10月30日，歷經七個月，牽動全球，但畢竟雙方均手握王牌，打得兩敗俱傷，不得不叫停，但只以一年為期，因為雙方均自信手中王牌最終必能扳倒對方，一年，只是給自己一個緩兵休整的機會，重振旗鼓，待來日再戰。

這場看起來分明是勢均力敵、平分秋色的火併，西方媒體卻給出了跟川普總統完全不同的評價。川普認為美中元首會晤十分成功，「若以0到10來打分，這次有12分」。川普之言未必誇張，因為會前他頭上有兩柄「達摩克利斯之劍」，分分鐘就會落下要命，一是大豆，二是稀土，與習近平會晤，通過交換，總算暫時解除危機，大鬆一口氣，給個超滿分，的確是他當時的心境。但《紐約時報》的專欄作家紀思道和CNN卻都不以為然。

紀思道撰文表示，當今世界最重要的雙邊關係是美中關係，而川普把它搞得一團糟。他發起了一場美國一直在輸的貿易戰，即便目前雙方正式達成休戰協議，也可能是以中國掌握主動權，削弱美國影響力的形式收場。

紀思道論點中的兩個關鍵詞是主動權和影響力。美中這一場經貿戰美國手中的兩大武器，一是關稅，二是晶片，但用來打中國最多是打痛而不能打死。至於中國手中兩大武器，則是大豆和稀土，都能打到川普和美國要害，特別是稀土，中國打到的是美國死穴，而解藥沒有五年根本搞不出來，即便休戰一年，主動權仍在中國手裡。至於他所謂的影響力，那就跟CNN的觀點很接近了。

CNN認為，美中以平起平坐的姿態登上全球舞台，不管談判結果如何，就是中國勝了。CNN的觀點是從宏觀的國際角度來看的，川普發起的貿易戰針對的不僅是中國而是全球，幾個月下來，絕大多數國家，下跪的下跪、諂媚的諂媚，最近日、韓兩國的表現尤其讓人錯愕，但中國從頭到尾不但不跪，甚至強烈反擊，反擊到美國倒過來向中國示好，這即是為何CNN認為只要美中平起平坐展開會談，就是美國輸了的邏輯，而這也正是紀思道看到的美國影響力的削弱。

值得注意的是，換一個角度看，這一輪經貿戰打下來，不僅是一個原本還屬抽象、現在輪廓已浮現而出的「G2」格局問題，還要看到，近一個世紀來，一個由美國主導構建的世界秩序與遊戲規則正在悄然發生變化。

上世紀1945年二戰結束之後，美國作為全球頭號大國，主導構建了一個既為美國利益服務，又能裨益於世界各國的全球化秩序，遺憾的是，進入新世紀後，美國發現它已不能從全球化中像過去一樣攫取巨大利益，反而讓一些國家尤其是中國成了全球化的最大受益者，於是從2016年川普上台開始，即不惜從原本的全球化鼓吹者及捍衛者，倒轉旗幟，成了反全球化的前鋒，不僅打亂了原本的世界秩序，而且通過它自訂的霸權遊戲規則霸凌全球，甚至不分親疏，也包括其一眾盟友，此一形勢在2025年川普2.0上台之後臻於顛峰。

美國對中國的遏制打壓是全方位的，中國對美國的反擊也是全方位的。首先是反霸及反制裁，無論在科技、軍事、貨幣或太空領域，中國都要奮力打開一條屬於自己的出路，結果，無形中就衝撞了原本在每一個領域中由美國建構的秩序與遊戲規則。反霸是破舊，破舊的同時還有立新。

對於如何才能有一個更好更有利於所有國家的世界秩序，中國也提出了「人類命運共同體」的主張，和「和平共處、合作共贏」的遊戲規則，這些就是立新。

紀思道也許也看到了這一點，所以說中國正在通過經貿戰削弱美國影響力，對於美中兩強的世紀大博弈，這也許是一種更深廣層次的觀察。