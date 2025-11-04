聽新聞
聯合報黑白集／早凋了吳音寧

聯合報／ 黑白集

吳音寧有望出任台肥董事長，年薪將有一千五百萬元。 圖／聯合報系資料照片
賴政府內定吳音寧出任台肥董事長，外界議論紛紛，和她當年空降北農總經理被譏為「高薪實習生」一樣。不同的是，當年是年薪二五○萬元的小白兔，如今則是年薪一千五百萬的大肥貓。

同是酬庸，台肥董事長李孫榮為賴總統好友，任期到二○二七年，卻被提前擠下。換得如此粗暴，若非李孫榮有問題，就是彰化政情有狀況，需要吳音寧離開是非地。還有一說是賴釋出善意給小英人馬，以拉攏英系。反正，「適才適所」的說詞沒人會相信。

這項人事，對民進黨沒有任何加分作用，只會讓其酬庸文化愈發被民眾看破手腳，讓青壯世代愈發失望。吳音寧年紀輕輕、資歷平平，到底在酬庸她什麼？反過來看，這項安排，也在摧毀吳音寧的昔日光環，提早將她送入養老院。

吳音寧早年充滿革命熱情，曾深入墨西哥查巴達地區採訪民族解放軍，寫下《蒙面叢林》一書，並參與台灣的農村改革運動。豈料，她的三個公職都是從天而降，無關其專長，反而暴露了她的弱點。愛之適足以害之，正是如此。吳音寧一向力抗既得利益和酬庸，沒想到，自己到頭來竟也走上酬庸之路。台肥董事長頭銜之德不配位，讓她提早凋零。

去年吳音寧在立委選戰，力攻藍營的謝衣鳯家族勢力龐大；未料時空流轉，她自己的「吳家」也已勢力通天。從北農、政院中部辦公室、到台肥，吳音寧坐得安嗎？

吳音寧 北農 民進黨 高薪 賴清德 台肥 李孫榮

