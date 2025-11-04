聯合報社論／美中「新現實」成形 台灣應尋求與北京對話

釜山「川習會」不只是貿易談判，還具備高度的地緣意涵。 （美聯社）

釜山川習會結束，美中達成框架共識協議。彼此所有的制裁與報復措施都暫停一年，束之高閣。雙方的意圖並無二致，都是為自身爭取足夠的戰略緩衝時間，為未來可能的和平乃至升級的鏖戰再蓄積實力。

「釜山會晤」不只是一場貿易談判，它具備高度的地緣意涵。這場擠在釜山機場一隅、看似湊合著舉行的會談，不期然揭開了一個新時代的序幕。

在會前，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）即率先指出了此一新局。它以一篇標題為《無論結果如何，都將是中國的勝利》的報導，預言北京將以這場里程碑式的「釜山會晤」展示它的戰果：中國在全球舞台上與美國「平起平坐」。

就連川普自己也承認了這個「平起平坐」的局面。川習會前，川普就在他的「真實社交」上發出預告：「Ｇ２高峰會即將召開」。這「Ｇ２」的用法，可能只是他信手拈來，卻下意識暴露這位白宮主人的認知。

即使一般人也能發現，會談後揭露的這紙協議，內容充滿了刻意的對稱性，展示了一種高度的均衡、完美的對等效果。例如，五十％穿透性規則與稀土出口管制對等。這樣一紙看似臨時性的協議，藉由整齊劃一的對稱格式，清楚映現了美中力量臻於等量齊觀的地緣現實。

這就是「釜山會晤」所折射出的強力政治訊號：「單極」時代正在消退，全球正轉向「雙極」時代。在未來一段時期裡，它將是全球地緣格局的「新現實」與「新常態」。所有嗅覺敏銳的國際政治玩家，都將在這一「新現實」底下，或快或慢地調整他們的步伐。

一些改變也已經發生。譬如，印度配合美國的印太戰略，以疫情為藉口跟中國斷航了五年；最近已火速重啟。一直被美國當成附庸的加拿大也嗅出風向，總理卡尼一改前任杜魯多唯美是從作風，選在ＡＰＥＣ峰會上與習近平會晤融冰。就連以極右翼姿態出任日相的高市早苗，不但迅速敲定與習的首腦會談，還在她的Ｘ帳號上貼出兩人相視而笑的寒暄照。其間透露的含意不言可喻。

在這一「新現實」底下，外界矚目的「釜山川習會」卻對台灣問題一字不提，則殊堪玩味。「台灣問題」歷來是美中領導人通話與會晤的必備題，如今卻已兩度在川習接觸場合缺席，可謂極為罕見。但各種謠諑與揣測都顯得十分瑣碎，真實原因並不難解。

從川普的交易性格即可知悉，他在會前拋出「可能談台灣問題」的風聲，無非是想藉修改美方對台獨立場的表述修辭，與習近平達成一筆交易，包括聲明「反對」台獨，甚或是支持兩岸「和平統一」。但當他改口說「台灣就是台灣」時，顯然交易提議已遭習近平婉拒。

不願交易的原因無它，北京視台灣為中國領土一部分，拿主權領土與外國交易，就算利於統一，仍屬喪權辱國。更赤裸的現實是，解放軍的兵力投射已輻輳第二島鏈，在其眼中，台灣已猶如囊中物，跟他國交易已在自己囊中的東西，似多此一舉。

「新現實」的形成不會在一夕之間，勢必有各種震盪與拉扯，堅定站隊美國的老盟友可能會以更加喧囂的方式抗中。就連美國，從國會到智庫仍然布滿鷹派勢力，美中的價值矛盾也將隱隱作疼，美中的前路依舊荊棘滿布。

但「釜山會晤」能造就美中平起平坐的格局，實是美國內部黨爭激烈、貧富分化、及國債壓頂下的矛盾形勢。在這個新現實下，台灣應積極理性地開啟與北京的深層對話，闢出可行願景；而不是躲入美國變調的羽翼下，最終仍不免墮入無情戰火。