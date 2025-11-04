經濟日報社論／從中共十五五規劃 看台灣挑戰與轉機

中共四中全會日前通過「十五五規劃建議案」，為2026-2030年經濟藍圖定下主軸。（中新社）

中共四中全會日前通過「十五五規劃建議案」，為2026-2030年經濟藍圖定下主軸。這份文件不只是中國大陸內部的發展綱要，更是對全球科技競爭與供應鏈重組的戰略回應。對台灣而言，它既是潛在機會，也是敲響警鐘的信號。

北京在這份規劃中強調「高品質發展」與「科技自立自強」，企圖擺脫外部依賴，建立自主創新體系。政策核心是，科技、能源、生物製造、數據安全與產業現代化，而「國家安全與發展一體化」表述，則說明中國將以制度與資源集中方式推進科技自主化。這樣的路徑，對台灣的電子、半導體、機械與AI產業帶來複雜的機會與威脅交織局面。

從機會面看，中國大陸在短期內仍離不開外部技術支援。十五五規劃雖強調自主攻關，但以半導體產業為例，在成熟製程、封裝測試、關鍵材料與精密設備上，仍需海外供應鏈支持。台灣長年累積的半導體中游實力、設備維保經驗、特用化學品與測試技術，正好可成為中國企業技術可靠、價格穩定的合作對象。此外，隨著中國大力推動工業智能化與AI應用，智慧工廠、機器人與邊緣運算需求急速增加，這讓台灣具備工控電腦、機械模組、製造軟體能力的企業有機會以「解決方案」形式參與，從零組件供應商轉為系統整合夥伴。新興的氫能、儲能與生物製造領域，同樣為台灣提供進入高附加價值鏈的契機。中國大陸大規模建構能源轉型產業鏈時，需要大量電力電子元件、控制模組與安全測試設備，台灣可憑藉專業深度取得穩定市場地位。

然而機會的背後潛伏著不容忽視的風險。十五五將「關鍵技術自主化」列為戰略任務，這意味未來幾年中國將強化國產替代與政策性採購，本地企業享有明顯優勢，外部供應商面臨更嚴苛的准入條件。依賴中國市場的台灣廠商若不能及時調整，可能在價格競爭與政策壁壘下被迫退出。

此外，中國對AI、數據與演算法安全監管日趨嚴格，要求所有涉及重要數據的系統「在地部署」，這對未具備在地服務能力的台灣軟體與雲端供應商將是一大挑戰。若無法提供符合法規的私有化版本或數據隔離機制，未來在中國大陸市場發展空間將急速收縮。

更深層的威脅在於產業結構變化。當中國大陸以國家力量投入半導體、AI與新能源領域時，全球市場成本曲線與產能配置勢必改寫。台商若仍停留在代工思維、缺乏品牌與整合能力，恐在新一輪全球分工中被邊緣化。

台灣的出路，在於重新定位。企業與政府都應以「中國在地化與全球升級並行」為原則。一方面，針對中國內部剛性需求，維持穩定合作；另一方面，必須在美、日、歐建立聯合研發與策略聯盟，確保技術與市場不被單一體系綁死。同時，台灣產業應加速由硬體供應轉向「生產力合約」模式，以能耗降低、良率提升等作為服務內容，讓收入來源來自長期績效，而非短期訂單。這樣的轉型，能在價格戰中保有毛利，也能強化客戶黏著度。更重要的是，台灣企業必須把「合規」當作新時代產品力。面對不同市場的監管要求，預先設計數據分級、離線部署、演算法透明等方案，把合規包裝成產品一部分，才能在AI與數據經濟中取得信任優勢。

十五五規劃揭示的是中國大陸朝向「科技強國」與「自主供應鏈」的決心，這不僅是中國的國家工程，更是對全球產業秩序的一次壓力測試。台灣應視為轉型成長窗口；真正的關鍵，是在競爭與合作之間找到動態平衡，利用靈活與專業優勢，讓台灣繼續成為全球科技供應鏈不可取代的一環。這場挑戰不僅關乎個別企業生存，更攸關台灣在新一波全球產業重組後的位置。