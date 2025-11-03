聽新聞
聯合報黑白集／鄭麗文的「人味」

聯合報／ 聯合報黑白集

中國國民黨1日舉行全國黨代表大會，並進行黨主席交接儀式，新任黨主席鄭麗文（中）宣示就職後與黨工合影。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文前天就職，雖然幾位缺席的地方諸侯身影成為焦點，卻有幾幕鏡頭讓人印象深刻：當她談到要讓國民黨成為重現善與正義的獅群時，一度讓台下的馬英九感動落淚；而她特別向大罷免期間受到司法迫害的黨工獻花打氣的這一幕，也讓許多人看到迥異於過去幾任黨主席的風格。

鄭麗文的就職演說，很多人注意到她十五分鐘全程未看稿的演說功力，但其實她所談到的「社會關懷」，更讓人耳目一新。她提到自己一直將慈濟當成學習的對象，她希望國民黨未來不僅是最大的政治團體，也是台灣最重要的公益團體，照顧弱勢，成為草原上的王者，建立新秩序，讓草原成為追逐夢想，有公平正義、充滿希望的地方。

鄭麗文的演說沒有喊打喊殺，卻用了極大篇幅談她對於重塑社會價值的期待，讓過往被認為與社會脫節的國民黨跨出了與社會互動的一步，變成有溫度的政黨。鄭麗文確實展現與過往不同的格局與內涵，讓不少人對國民黨重燃熱情。

而鄭麗文在全代會結束後突如其來的小舉動，更是讓黨員感受到截然不同的黨主席。她一一獻花給日前遭司法羈押或是起訴的黨工，並誓言要將他們所受到不公不義的委屈討回來，更邀請他們一同上台拍照。過去誰會看到這些基層黨工？鄭主席的起手式，挺有人味的。

社論 鄭麗文 國民黨

