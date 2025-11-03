聯合報社論／防災與防疫政治化，究責淪為鬥爭武器

行政院長卓榮泰表示要追查行政作業缺失；台中市長盧秀燕說，中市府同步行政調查，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸。圖／聯合報系資料照片

非洲豬瘟基因定序還無法確定病毒來自何處，禁運禁宰政策也尚未解禁，連完整疫調結果都還沒出爐，一股政治究責的鼓譟聲浪已經開始帶風向。同樣的，從去年凱米颱風、今年丹娜絲颱風到花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，共造成卅人以上死亡，政府的警示與救災系統屢屢在極端氣候下出現漏洞，卻不思檢討改進，反而是中央與地方、各部會間相互推責。從風災、洪患到疫情，如果究責只是淪為一場又一場的政治鬥爭，悲劇只會不斷重演。

台中市爆發非洲豬瘟疫情，重創產業與民生，防疫優先，檢討與究責也必不可少。台中市政府的責任跑不掉，從政院、部會到綠營民代和網軍，只見萬箭齊射台中市長盧秀燕。但中央的責任呢？行政院長卓榮泰說中央地方要合作，共同的敵人只有病毒，卻只針對地方放話將溯源追查行政缺失，究責防疫疏失；負責督導前進應變所的政務委員陳時中，也批評地方「知道有小偷卻不抓」，卻不說中央未訂罰則，更不檢討中央邊境管制出問題放了小偷進來。

民進黨批評盧市府防疫慢半拍，卻不問農業部有沒有無症狀採檢ＳＯＰ？綠營批評台中市廚餘管理出包，卻不說當年的閣揆賴清德不禁廚餘，留下可預見的破口。綠營更批評台中廚餘露天堆置，但台中市完全依中央規範焚燒、堆肥、掩埋並行，廚餘回收表現還連獲中央評比優等。綠營也批評市府放任廚餘蒸煮申報不實，卻不看全國廚餘養豬場有近二成申報率低於百分之九十，從中央到地方都沒人在管。帶風向進行政治鬥爭，除了卸責，防疫會變好嗎？

卸責或鬥爭的場景，不只在疫情蔓延時，風災洪患後也上演。去年七月凱米颱風造成十人死亡、千人受傷；去年九月山陀兒強颱造成多人死亡，南部淹水災情許多人至今餘悸猶存。今年七月丹娜絲颱風重創嘉南，有人因通訊中斷延緩送醫而死亡，有人因停電點蠟燭失火而喪生，也有人為修屋頂而摔死。這些都是天災加上人禍造成的人命傷亡與財產損害，但責任都推給天災，檢討虛應故事，防災也依然漫不經心。

今年七月馬太鞍溪堰塞湖已現危機，農業部只作監測，沒有積極作為；九月下旬，內政部委託台大等團隊研究發現可能大規模致災，中央緊急通知花蓮縣政府撤離八千多人，地方量能不足，中央示警系統也有問題，但災後第一時間只顧究責地方，始終不願正視中央的責任。

行政院長卓榮泰援引《災害防救法》第八、廿四條稱，災害防救計畫擬定是縣市政府責任，撤離安置執行是縣市政府、鄉鎮區公所。一如花蓮洪災剛爆發時，中央一再指責地方執行撤離不力才釀悲劇。但中央無視該法第三十五條明訂：縣市政府無法因應災害處理時，中央應主動派員協助。同一部法律中的規定，中央只作選擇性解讀。

花蓮洪災，地方政府平時演練、準備不足，缺乏應變能力；但中央從事先預防到事後救災重建，同樣有難以逃避的責任。台灣長期面臨地震、颱風等威脅，政府不只需要災前的預警與準備，災害應對與救災重建同樣需要專業。紊亂無章的指揮系統，凸顯賴政府強調的韌性台灣虛妄浮誇。中央與地方都有需要檢討之處。

面對極端氣候的挑戰，政府始終未做好準備；面對生命的流逝，政府也始終未能記取教訓；面對防疫的漏洞，防堵對手比防堵疫情用心，打擊政敵也比打擊病毒用力。但防災與防疫都不該政治化，究責也不該成為執政黨追殺在野黨的武器。