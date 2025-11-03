聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／防災與防疫政治化，究責淪為鬥爭武器

聯合報／ 聯合報社論

行政院長卓榮泰表示要追查行政作業缺失；台中市長盧秀燕說，中市府同步行政調查，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰表示要追查行政作業缺失；台中市長盧秀燕說，中市府同步行政調查，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸。圖／聯合報系資料照片

非洲豬瘟基因定序還無法確定病毒來自何處，禁運禁宰政策也尚未解禁，連完整疫調結果都還沒出爐，一股政治究責的鼓譟聲浪已經開始帶風向。同樣的，從去年凱米颱風、今年丹娜絲颱風到花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，共造成卅人以上死亡，政府的警示與救災系統屢屢在極端氣候下出現漏洞，卻不思檢討改進，反而是中央與地方、各部會間相互推責。從風災、洪患到疫情，如果究責只是淪為一場又一場的政治鬥爭，悲劇只會不斷重演。

台中市爆發非洲豬瘟疫情，重創產業與民生，防疫優先，檢討與究責也必不可少。台中市政府的責任跑不掉，從政院、部會到綠營民代和網軍，只見萬箭齊射台中市長盧秀燕。但中央的責任呢？行政院長卓榮泰說中央地方要合作，共同的敵人只有病毒，卻只針對地方放話將溯源追查行政缺失，究責防疫疏失；負責督導前進應變所的政務委員陳時中，也批評地方「知道有小偷卻不抓」，卻不說中央未訂罰則，更不檢討中央邊境管制出問題放了小偷進來。

民進黨批評盧市府防疫慢半拍，卻不問農業部有沒有無症狀採檢ＳＯＰ？綠營批評台中市廚餘管理出包，卻不說當年的閣揆賴清德不禁廚餘，留下可預見的破口。綠營更批評台中廚餘露天堆置，但台中市完全依中央規範焚燒、堆肥、掩埋並行，廚餘回收表現還連獲中央評比優等。綠營也批評市府放任廚餘蒸煮申報不實，卻不看全國廚餘養豬場有近二成申報率低於百分之九十，從中央到地方都沒人在管。帶風向進行政治鬥爭，除了卸責，防疫會變好嗎？

卸責或鬥爭的場景，不只在疫情蔓延時，風災洪患後也上演。去年七月凱米颱風造成十人死亡、千人受傷；去年九月山陀兒強颱造成多人死亡，南部淹水災情許多人至今餘悸猶存。今年七月丹娜絲颱風重創嘉南，有人因通訊中斷延緩送醫而死亡，有人因停電點蠟燭失火而喪生，也有人為修屋頂而摔死。這些都是天災加上人禍造成的人命傷亡與財產損害，但責任都推給天災，檢討虛應故事，防災也依然漫不經心。

今年七月馬太鞍溪堰塞湖已現危機，農業部只作監測，沒有積極作為；九月下旬，內政部委託台大等團隊研究發現可能大規模致災，中央緊急通知花蓮縣政府撤離八千多人，地方量能不足，中央示警系統也有問題，但災後第一時間只顧究責地方，始終不願正視中央的責任。

行政院長卓榮泰援引《災害防救法》第八、廿四條稱，災害防救計畫擬定是縣市政府責任，撤離安置執行是縣市政府、鄉鎮區公所。一如花蓮洪災剛爆發時，中央一再指責地方執行撤離不力才釀悲劇。但中央無視該法第三十五條明訂：縣市政府無法因應災害處理時，中央應主動派員協助。同一部法律中的規定，中央只作選擇性解讀。

花蓮洪災，地方政府平時演練、準備不足，缺乏應變能力；但中央從事先預防到事後救災重建，同樣有難以逃避的責任。台灣長期面臨地震、颱風等威脅，政府不只需要災前的預警與準備，災害應對與救災重建同樣需要專業。紊亂無章的指揮系統，凸顯賴政府強調的韌性台灣虛妄浮誇。中央與地方都有需要檢討之處。

面對極端氣候的挑戰，政府始終未做好準備；面對生命的流逝，政府也始終未能記取教訓；面對防疫的漏洞，防堵對手比防堵疫情用心，打擊政敵也比打擊病毒用力。但防災與防疫都不該政治化，究責也不該成為執政黨追殺在野黨的武器。

社論 盧秀燕 非洲豬瘟

延伸閱讀

非洲豬瘟疫情衝擊產業 桃市拍板加碼補貼方案

民進黨高雄崩盤前兆？醫嗆綠營吃相難看：好運已盡

嚴防野豬接近廚餘 全國27處廚餘掩埋場架電圍欄、自動相機

台中廚餘去化 環保局：以焚化為主逐步取消掩埋

相關新聞

聯合報社論／美中元首外交，「抗中保台」已無立足之地

川習會無聲勝有聲。會前火熱的台灣問題，並未端上談判桌；大陸官媒形容是「於無聲處聽驚雷」，美中防長仍在東協會議交鋒。但高階晶片與稀土出口管制報復回到原點；兩國關稅退到對等關稅宣布前，助益雙方恢復貿易。最重要的是，時隔六年川習再會面，開啟美中元首外交時代。川習將就高科技經貿到軍事展開一系列對話，台灣的生存空間壓縮戰才剛開始。

聯合報黑白集／文大的森林

很少人知道，不止國立的台大、興大有森林，私立的文化大學也有座廣達九十二公頃的森林。原來，文大早年購入此地想闢為第二校區，卻因後來翡翠水庫的興建被劃入水源保護區，即使距離水庫好幾公里，開發利用仍受嚴格限制，文大因此被迫坐擁森林。

聯合報社論／防災與防疫政治化，究責淪為鬥爭武器

非洲豬瘟基因定序還無法確定病毒來自何處，禁運禁宰政策也尚未解禁，連完整疫調結果都還沒出爐，一股政治究責的鼓譟聲浪已經開始...

聯合報黑白集／鄭麗文的「人味」

國民黨主席鄭麗文前天就職，雖然幾位缺席的地方諸侯身影成為焦點，卻有幾幕鏡頭讓人印象深刻：當她談到要讓國民黨成為重現善與正...

經濟日報社論／不破不立 台灣難加入 CPTPP

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，預計11月在澳大利亞墨爾本召開，將討論包括台灣在內六國的新申請案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。