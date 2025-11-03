經濟日報社論／壽險匯率會計調整方案 務必慎重

壽險公會正在討論壽險公司匯率會計調整四個方案，預計11月送交金管會。 聯合報系資料照

壽險公會正在討論壽險公司匯率會計調整四個方案，預計11月送交金管會，這些方案皆違反國際會計原則，且大部分方案將原本要公允評價的匯率損益，改成自創之長期遞延或掩蓋，大大降低甚至幾乎不用匯率避險。基於壽險業的高曝險，公會提案損害財報的透明度、鬆弛風險管理、影響台灣國際地位、未公平對待所有產業，有待商榷。

台灣壽險業的高曝險現象，其來有自。由於資金寬鬆、銀行利率低，壽險業因而提出高利率的儲蓄型保單吸金，其著重於預計報酬，而非根本的保障功能。這些被高利吸引的資金，壽險業必須獲得高報酬，因而加大對國外證券的投資。相對而言，台灣壽險業的資產主要是外幣計價，而負債（保險準備）主要是台幣，形成幣別錯配的問題，加大匯率風險。

再者，壽險業吸收鉅額資金具長期負債的特性，因此投資標的也要有長期的存續期間，由於台灣此類標的不足，必須到國外投資。但終究而言，壽險業負債存續期間仍明顯高於資產，因而有存續期間錯配的問題。上述二個現象的交互作用，致使國外資產占壽險業可運用資金達67.85%（2025年8月可運用資金32.7兆、國外投資22.1兆），同時也明顯增加匯率、利率與相關風險。

但是壽險公會的提案，首先損害財報透明度，壽險業或有壽險子公司的金控編制財報之目的，是讓投資人（包含股東與債權人）審視公司是否值得投資，因此必須以公允價值來表達公司資產、負債、損益等項目。壽險業的國外資產以債券為大宗，壽險公會所提出的方案，可簡化成把國外債券因匯率變動的影響幾乎蓋牌，讓投資人無法判斷其資產公允價值與損益狀況。

其次，鬆弛風險管理，原本針對匯率波動，公司要麼避險，不然就將造成的損益入帳；然而，壽險業始終強調其避險支出巨大，十幾年前主管機關權衡得失，提出外匯價格變動準備金制度來因應。此制度是權宜措施，壽險公司先要有一定程度的準備為基礎，再從每年獲利提撥填充，來沖抵未來的匯率損失。十幾年來，主管機關一直放寬提撥比率與充實準備資金，降低公司避險的支出。雖然此制度有盈餘平穩化的缺失，但壽險公司仍要有一定程度的避險。現在壽險公會又提出大幅降低或幾乎不用避險的方案，實在令人質疑壽險業風險管理意願與品質。

主管機關最根本的做法是調整壽險業高曝險的資產負債結構。過去金管會保險局一直在努力於此，例如：對國外投資的比重予以設限、對銀行通路費用設限降低儲蓄型保單比重，並接軌國際會計準則IFRS 17，讓壽險業資產、負債皆以公允價值評估，以及引導壽險業強化保障型商品等措施。這些是正確的方向，而且給予業者緩衝措施，有利於執行。主管機關如果接受壽險公會上述提案，將使過去的改善措施大打折扣，同時業者為賺取高報酬，將加大國外投資，嚴重增加匯率風險，甚至有可能獎勵風險承擔，有劣幣驅逐良幣的疑慮。

再者，影響台灣資本市場國際地位。之前壽險業國外投資就引起國際媒體議論，一旦採用國際無先例的匯率會計調整，所編制的壽險與金控財報，外國機構投資人會怎麼看待台灣的財報與監理品質？另外，不只壽險業面臨匯率風險，銀行業、出口型的公司也有。一旦主管機關採行壽險公會的方案，而其他產業若不能採用，則有偏袒特定產業的疑慮。

壽險業進行高風險營運，就必須有足夠資本，才是金融穩定的正道。公會的提案，雖然馬上看到避險支出的降低，但對於壽險業與金控的健全發展與風險管理，將產生負面影響，金管會務必慎重。