聯合報黑白集／文大的森林

經濟部水利署連三年發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性。圖為翡翠水庫。 圖／翡翠水庫管理局提供

很少人知道，不止國立的台大、興大有森林，私立的文化大學也有座廣達九十二公頃的森林。原來，文大早年購入此地想闢為第二校區，卻因後來翡翠水庫的興建被劃入水源保護區，即使距離水庫好幾公里，開發利用仍受嚴格限制，文大因此被迫坐擁森林。

既然攸關大台北地區六百萬人飲水安全，文大就算損失再大、再有不甘，也只能默默硬吞「黃連」達五十年；文大的森林，正是有識之士為捍衛水資源努力或犧牲的最佳例證。對比如今民進黨政府，竟三番兩次打算把光電板架在翡翠水庫內，真可謂是「惡向膽邊生」。

民進黨政府究竟有多惡？台北市議員爆料，中央連三年發函翡管局，要求盤點可否設置屋頂型、地面型及水域型等光電設施。換言之，保護水源法規並無問題，卻是有人想強行撕開法規破口，就只為牟取光電巨利、滿足所謂綠電優先的政治口號。

更因如此之惡，民進黨政府進一步滋生「惡膽」：一是已有石門水庫以「在槽水庫不宜設光電板」為由拒設，豈會不知翡翠是比石門還大的在槽水庫？二是無論中央地方法規均清楚規定嚴禁開發利用，卻仍鍥而不捨發函，莫非是想強壓地方違法？

為翡翠水庫犧牲的不止文大，還有水源保護區萬千住民，民進黨政府卻甘冒大不韙，活脫是現代版「放火州官」。