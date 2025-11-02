聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／文大的森林
很少人知道，不止國立的台大、興大有森林，私立的文化大學也有座廣達九十二公頃的森林。原來，文大早年購入此地想闢為第二校區，卻因後來翡翠水庫的興建被劃入水源保護區，即使距離水庫好幾公里，開發利用仍受嚴格限制，文大因此被迫坐擁森林。
既然攸關大台北地區六百萬人飲水安全，文大就算損失再大、再有不甘，也只能默默硬吞「黃連」達五十年；文大的森林，正是有識之士為捍衛水資源努力或犧牲的最佳例證。對比如今民進黨政府，竟三番兩次打算把光電板架在翡翠水庫內，真可謂是「惡向膽邊生」。
民進黨政府究竟有多惡？台北市議員爆料，中央連三年發函翡管局，要求盤點可否設置屋頂型、地面型及水域型等光電設施。換言之，保護水源法規並無問題，卻是有人想強行撕開法規破口，就只為牟取光電巨利、滿足所謂綠電優先的政治口號。
更因如此之惡，民進黨政府進一步滋生「惡膽」：一是已有石門水庫以「在槽水庫不宜設光電板」為由拒設，豈會不知翡翠是比石門還大的在槽水庫？二是無論中央地方法規均清楚規定嚴禁開發利用，卻仍鍥而不捨發函，莫非是想強壓地方違法？
為翡翠水庫犧牲的不止文大，還有水源保護區萬千住民，民進黨政府卻甘冒大不韙，活脫是現代版「放火州官」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言