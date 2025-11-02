聯合報社論／美中元首外交，「抗中保台」已無立足之地

川習會10月30日在南韓釜山登場。 （路透）

川習會無聲勝有聲。會前火熱的台灣問題，並未端上談判桌；大陸官媒形容是「於無聲處聽驚雷」，美中防長仍在東協會議交鋒。但高階晶片與稀土出口管制報復回到原點；兩國關稅退到對等關稅宣布前，助益雙方恢復貿易。最重要的是，時隔六年川習再會面，開啟美中元首外交時代。川習將就高科技經貿到軍事展開一系列對話，台灣的生存空間壓縮戰才剛開始。

台灣議題未上桌，但川習會前兩周，台灣突然與稀土、晶片並列會談熱點。美國軍方背景的蘭德智庫率先拋出「穩定美中競爭」報告，主張美國應「為北京採取漸進和平統一」創造最大誘因，並限制台灣破壞現況，反對台獨。其後多個智庫與外媒熱議台灣問題，「棄台論」因川習會發酵，可預見台灣問題將伴隨美中元首外交被反復盤點。

這波外媒探討台灣問題的目標是避戰。重點有三：一，論述以美國利益出發，多將台灣視為風險，必須管控。二、風險聚焦在賴清德，如《時代》雜誌專文形容他是「魯莽領導人」，大陸武嚇及灰色襲擾未如過去多著墨。三、管控方式包括和統反獨。《外交事務》提議美中再保證台海休戰，最新一篇論點將「和統」列為休戰條件之一；《經濟學人》等則建議兩岸對話。

美國地緣政治論述轉變，台灣從「抗中前線」變成「風險引爆點」。我方戰略學者分別指出，半年多來陸續有美國智庫學者點出台灣並非美國生存的國家利益，建議避免為台灣和中國開戰；而美防長等核心國安官員認為美軍目前相對共軍並無足夠優勢，除非核心利益遭威脅，應避免軍事衝突，以爭取更多時間重整軍力。

親台美國學者也投書綠媒，提醒風向轉變。但賴總統及國安團隊置若罔聞，除高唱「民主同盟」老調，吹噓美國要再次偉大少不了台灣，外長林佳龍還指控某些美國智庫背後有大財團介入，帶風向引導不利台灣的言論；其說法和側翼批外媒「洋五毛」如出一轍。

無論綠營如何抹紅撰文者，不能改變的事實是：國際地緣政治正發生「氣候變遷」。美中關係再平衡，除川普新孤立主義和交易性格，也因大陸綜合國力上升到與美國平起平坐。美中劃定勢力範圍，以交易方式管控競爭避免衝突，而台灣的「抗中保台」政策無異和美中對撞，論述基礎崩塌。

面對美國政策風向轉變，以及北京加大反獨促統，賴總統在川習會前後都喊出反併吞、反侵略、反對推進統一。他強調投資國防與提升不對稱戰力，以戰止戰，還要全民學《聖經》的大衛用彈弓射倒巨人歌利亞；但那些天價彈弓有的延宕未到，更有的因川習會被取消。賴清德完全忽略美中要和平避戰，正好落入「魯莽領導人」的人設，自證台灣是危險引爆點。

未來一年，川習互訪，美中元首外交主導地緣政治，台灣只有兩種選擇：備戰與對話。沒有美國支持，他國出兵挺台機率極低。台灣的談判桌只在兩岸之間，賴總統卻要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義脅迫，視兩岸對話是綏靖主義、對侵略者讓步。難道川普與習近平談止戈，也是綏靖屈服？

當和平避戰成為美中安全的主流議題，視中國如外敵的賴政府，當即淪為絆腳石。台灣本可藉台積電在台美與兩岸關係上取得談判優勢，偏偏賴清德把好牌免費奉送川普，還加碼提高軍費，幫助川普累積交易籌碼；沒換得出兵抗中的實質承諾，台灣被淘空還成了麻煩製造者。領導人要犯多少錯，才會把國家領進死胡同？