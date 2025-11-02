經濟日報社論／不破不立 台灣難加入 CPTPP

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，預計11月在澳大利亞墨爾本召開，將討論包括台灣在內六國的新申請案。 聯合報系資料照

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，預計11月在澳大利亞墨爾本召開，將討論包括台灣在內六國的新申請案。台灣在2021年9月申請加入CPTPP，迄今仍未能順利成立工作小組，取得談判門票；癥結並非台灣準備不足或條件不符，而是深陷於政治現實、制度性障礙與地緣博弈的多重困境中。

CPTPP雖以「高標準、開放、包容」為吸納新成員的主要原則，但在實際運作中，始終無法排除政治考量。地緣政治因素是台灣面臨的最大阻礙，中國大陸較台灣早六天提出申請，對於杯葛台灣加入CPTPP的力道，甚至高於自身申請的投入。台灣也未曾示弱，除了強調自身條件已經符合入會標準外，也明確反對中國大陸在經貿體制未健全下加入，導致CPTPP成為兩岸角力的另一主戰場。

在此情勢下，CPTPP成員普遍採取延宕或觀望策略，不願在兩岸問題上選邊，以避免承受政治壓力。尤其近年來兩岸關係急遽惡化，中國大陸對台灣打壓持續升級，使CPTPP成員更趨謹慎，這種「政治真空」對台灣極為不利，進一步壓縮台灣加入的空間。

其次，美國自2017年退出CPTPP前身跨太平洋夥伴協定（TPP）後，台灣失去美方奧援，無法重新複製當年兩岸同步申請加入世界貿易組織（WTO），並在「互不排斥」原則下，雙方順利加入WTO的情境。

另外，CPTPP入會程序並未規定固定時程，但須經全體會員一致同意才能成立工作小組。此種「共識決」機制在政治運作下，易成為制度性障礙；因為只要中國大陸對特定成員施壓，便足以延宕程序，使台灣的申請停滯於「程序凍結」的階段。

為化解目前僵局，台灣必須跳脫目前「有台無中」的思維，釋放出在CPTPP架構下，重塑兩岸經貿新關係的訊號，才有機會有所突破。中國大陸抵制台灣加入CPTPP，除了政治因素之外，另一關鍵是對台灣長期對中國大陸多項經貿限制措施的抵制。由於CPTPP強調在相同法律與基礎上推動自由化，並遵循「同一文本，一體適用」的原則。台灣若解除對中國大陸的單向經貿限制，並在兩岸均有機會加入下，承諾對中國大陸比照CPTPP成員待遇，以呼應CPTPP的非歧視原則。此種以「制度性安排」取代「政治性對抗」的方式，無損台灣的主權，反而為後續談判創造更有利條件。

此外，台灣應充分發揮產業與科技優勢，將經濟實力轉化為推動經貿整合的戰略槓桿。CPTPP的核心價值不僅在於降低關稅，更在於確立高標準的規範與強化區域供應鏈韌性。台灣可主動提出符合CPTPP精神的合作倡議，與現有成員在特定議題上建構雙邊協定，強化互信基礎。此舉不僅能凸顯台灣經貿實力與制度透明的優勢，也能逐步形成「準會員」的地位。透過「先實質、後形式」的策略，以行動展現與國際接軌的決心，為未來台灣正式加入奠定基礎。

自明年起，CPTPP輪值主席國將依序由越南、祕魯、馬來西亞、智利、汶萊與英國擔任。這些國家過去從未在公開場合表態支持台灣加入，部分國家甚至多次附和中國立場，對台灣的申請態度保留而謹慎。若兩岸持續互相否定、杯葛對方申請，甚至設下更多違背CPTPP規範的貿易障礙，只會使政治現實愈發僵固，最終可能導致兩岸均被排除於外，形成雙輸局面。更可能的是，在中國大陸強大壓力與外交操作下，中國捷足先登率先成立工作小組，使台灣陷入更不利的處境。

台灣唯有主動出擊，打破慣性思維，從制度調整與區域互動同步突破，方能翻轉長期以來被拒於門外、陷入政治掣肘的困境，申入CPTPP才能取得實質進展。