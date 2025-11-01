聽新聞
聯合報黑白集／林佳龍的牌理

聯合報／ 聯合報黑白集

外交部長林佳龍發文表態力挺林岱樺參選高雄市長，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
林佳龍常不按牌理出牌，他不坐鎮外交部指揮，卻不時親自輕騎出訪邦交國及非邦交國。這點，與喜歡四處遙控的前外長吳釗燮截然不同，難怪傳出兩人不和。奇的是，川習會當天，林佳龍不關心美中會談結果，卻以正國會「當家」身分發文力挺林岱樺「不貪不取」，並為其造勢晚會宣傳，當即掀起黨內一陣波瀾。

林佳龍跳出來力挺林岱樺，外界有三種解讀：第一，從善意的角度：這是在幫忙緩和林岱樺受當局司法「打壓」的氛圍，如此，可避免她最後忿而脫黨參選。第二，從算計的角度：林岱樺氣勢已不如前，林佳龍相挺未必能助她出線，卻足以在初選拉走邱議瑩的支持者，最後幫賴清德屬意的賴瑞隆勝出。這從邱議瑩立馬開嗆，即可見端倪。

第三種解讀則比較迂迴：去年同是正國會的陳亭妃要爭中常委，旋遭正國會「除名」；今年八月大罷免失敗，林佳龍第一時間率眾「擁賴挺卓」，向賴清德表忠。如今或許林佳龍覺得未獲足夠尊重與回饋，包括林右昌迄未安排，因此藉林岱樺事件表示不滿，更傳達二○二八「有我角色」的聲音。

林佳龍行事不似吳釗燮的囂張，但兩人的瑜亮情節在外交事務上糾纏不休，賴清德卻只能坐視，實屬不智。林佳龍藉力挺林岱樺隔山打虎，一箭三鵰，果然全黨震動。正國會不是吃素的！

社論 林佳龍 林岱樺 正國會 賴清德 川習會 大罷免 陳亭妃 外交部 邱議瑩

聯合報社論／川習會未談台灣，焉知禍福

川普與習近平在釜山的高峰會，既是兩個政治強人的對決，也是兩個全球強權的對決。他們所達成的協議，看來似乎可以持續；這對全球秩序及台灣的未來，都有長遠的影響。

