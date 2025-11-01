聯合報社論／川習會未談台灣，焉知禍福

川習會登場前，川普（左）禮讓習近平先行。 （歐新社）

川普與習近平在釜山的高峰會，既是兩個政治強人的對決，也是兩個全球強權的對決。他們所達成的協議，看來似乎可以持續；這對全球秩序及台灣的未來，都有長遠的影響。

八年前，川習兩人曾分別在海湖莊園與中南海見面互訪；如今，兩人的權威都強大許多。習近平已是第三任國家主席，未來還會掌權多久，仍沒人敢公開討論，他沒有被逼退的壓力。川普則是第二任，因其間沉潛四年，對於權力更為敏感。除要求下屬絕對忠誠，決策由上而下的方式與習近平有驚人相似，政由己出，不容幕僚置喙。

但如今的中國已今非昔比，整體國力快速躍升；川普再度對中國發起貿易戰，這次卻談得很辛苦。環顧全球，中國成了唯一能公開抗拒川普相對關稅的國家，自四月起寸步不讓。

這場貿易戰本來就不應該發生，當今全球最重要的雙邊關係莫過於美中關係，川普卻搞砸了。他嚴重誤判，誤以為大陸出口高度依賴美國，處於劣勢；卻忽略中國可以改買巴西黃豆，南方國家更是中國廣大的替代出口市場。相反的，美國高度依賴中國掌控的稀土供應，幾無替代來源。

川習會後，川普大肆吹噓協議的成功，其實是白忙一場。中國並沒有讓步多少，談了半年多，只是回到原點。誠如中方談判代表李成鋼在吉隆坡會談後所說的，「美國的態度是強硬的、中國的立場是堅定的」。

但由於美中關係對兩國都非常重要，所以雙方也不希望關係破裂。因此，川普除釋放峰會成功訊息，透露可能停止引用「三○一條款」調查中國是否遵守其貿易協議，並稱會考慮對輝達最新Blackwell AI晶片解禁。中方也配合行事，在峰會之前，就宣布開始購買美國黃豆。

最後雙方在多項爭議領域達成協議，包括：美國下調對中國芬太尼關稅至十％，中國採購美國黃豆、並延後稀土出口管制一年，同時批准TikTok美國業務所有權出售。美方則擱置原定十一月起生效的一○○％懲罰關稅，並暫停對關鍵軟體與飛機零件的大範圍出口管制，也取消中國船舶的港口費。

不少人認為，美中未來還是會衝突不斷、反覆升溫，將耗盡習近平和川普之間的耐心與信任。但為了平息美中緊張，這次川習會設計了一套新的美中互動架構，鎖定未來一年領導人互訪的安排：川普將於明年四月前訪問北京，習近平則同年稍晚回訪。為使峰會的成果持續，兩國幕僚必然需要不時穿梭往返，擬訂可行的議程和共識，兩位領導人也可隨時掌控情勢，使情勢不致升高。

至於台灣會不會在川習會成為交易籌碼？川普在會前兩度提過會談到台灣問題，但結果卻沒談；美國不提並不奇怪，倒是中方未提，就顯得特別。有人猜測，是會面時間太短，來不及處理。但是，美中貿易分歧都已在先前的吉隆坡會談中談妥，有人猜測這次會面主要專注在經貿事務，不想節外生枝。尤其川普主動提出俄烏戰爭，要中國大陸協助；習近平應可順便帶出台灣，但最後還是沒提。

無論如何，在ＡＰＥＣ場邊會談沒談到台灣，並不意味明年四月川普訪問北京也不會談。中方也許希望看到的順序是：先求貿易戰停火，緩和局勢，再開始討論更大的地緣戰略問題，台灣問題正是其核心。

國務卿魯比歐會前稱，川普不會以台灣為籌碼，以換取對中貿易的妥協；對此，賴政府認為是「令人鼓舞的訊號」。但以川普由上而下的決策風格，魯比歐等對華鷹派未必有機會影響決策；台灣對自己的未來，絕不能只仰賴美國的善意。