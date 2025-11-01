經濟日報社論／川習角力 誰贏面子誰贏裡子？

習近平與川普在釜山掰腕，誰站上風？美國紐約時報解讀，川普贏得面子，習近平贏得裡子。路透

習近平與川普在釜山掰腕，誰站上風？美國紐約時報解讀，川普贏得面子，習近平贏得裡子。本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅並延後出口管制。具體而言，紐時寫道，北京使出對稀土近乎壟斷的權力以及對美國黃豆的購買力，取得華府的重大讓步。中方則讓川普有一份協議可以對外宣稱勝利。

好戲還在後頭。美中兩國的貿易戰畫下暫時休戰，劍拔弩張稍有緩和，但美國已被中國大陸的稀土管制牽著走，反攻為守，而且已經打完所有的牌；中國才剛開始出牌，底氣愈來愈足。在美國一連串科技管制下，中國加速科技自主，中國的製造業產能占全世界超過30%，中共四中全會再度定錨深化科研、科技自立，將再以製造業為基礎，往工業大國、科技大國邁進。

相對的，美國籌碼愈來愈少，原想從筆記電腦到飛機引擎、關鍵軟體對中國限制出口，但也擔心中國會對鋰電池、醫藥原料等稀有資源對美國限制出口。近日武器也投鼠忌器，如果阻斷中國進行美元、SWIFT交易，固然會擾亂中國的國際貿易和投資流動，但中國經濟量體大，殺人一萬自損八千，內傷嚴重，得不償失，所以遲不敢動手。最要命的是中國對稀土管制的新辦法，在這次會後延緩一年，但對美國還是一大隱患，美國自製及和澳洲的協議合作，要量產都緩不濟急。

美中貿易戰曾被視為一場扭轉全球權力格局的豪賭。川普以為透過極限施壓、關稅圍堵與科技封鎖，就能迫使中國屈服，重塑美國製造與全面領導地位。然而開戰七年之後，局勢卻呈現出另一種顛倒的面貌，中國不但沒有被拖垮，反而藉由壓力加速產業自主化並為技術脫鉤準備，主動加速反攻。

貿易戰爆發初期，中國的確遭遇陣痛，出口受挫、科技供應鏈被卡脖子。北京採取了與美國完全不同的策略，未以短期妥協換取緩和，反而以結構改革應戰，提升內需市場，全面推動產業升級。「內循環」促成關鍵技術國產替代，「走出去」加速供應鏈向全球多元市場延伸。關鍵原材料、能源、航運等戰略領域則建立掌控與反制能力。當美國想再加碼施壓，中國已擁有足以制衡的籌碼，尤其是稀土與製造能力。

美國把晶片視為戰略資源；如今，中國將稀土、電動車、船舶製造與新能源產品化為反制武器，迫使美國在談判中讓步，讓部分AI晶片重新出口中國，讓輝達和中國直接談；對台軍售則延遲，美媒甚至直言這是「向中國示好」。這些都顯示，美國想讓中國痛，但最後痛的是自己。

美國原本不可一世的自信心動搖了，反而看到中國的韌性。美國最具創新象徵的矽谷，正在掀起一波「向中國學習」風潮。這批美國科技產業精英，稱讚中國基礎建設速度，他們驚訝於AI企業如DeepSeek的成本與效率，從而開始質疑美國制度與執行力。甚至有人認為中國的強勢政府與集中投資是高效率的關鍵。當美國科技菁英開始羨慕競爭者的制度，代表的不僅是焦慮，更是優勢消退。

美國發動貿易戰的結果是，愈封鎖愈幫中國成長。川普想藉貿易與科技戰延緩中國崛起，但結果卻刺激中國全產業鏈升級，倒逼中國掌握更多標準與規則，加深全球對中國市場與供應鏈依賴，並且促使中國推動去美元化與金融自主。

美國的施壓，本意是削弱中國，卻在無形中鍛造出一個更強大的敵手。美國曾壟斷晶片，中國就催生替代；美國想切斷市場，中國就擴大全球合作。如今，北京對任何追隨美國封殺政策的第三國，都敢進行報復，顯見強弱已經易手。