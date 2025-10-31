經濟日報社論／川習會後 台灣經濟何去何從

對於台灣而言，掌聲背後更是沉重的提問，在國力與地緣算計交錯的棋盤上，台灣究竟要如何確保自身的經濟動能與自主性。聯合報系資料照

美中兩位領導人再次握手，熱情的寒暄、友善的措辭、談判的互讓，彷彿世界一切美好。關稅有望延長緩衝、晶片出口規範思考鬆動、稀土管制暫停一年、農產品採購有恢復跡象，這些訊息交織成市場歡欣的音符。但對於台灣而言，掌聲背後更是沉重的提問，在國力與地緣算計交錯的棋盤上，台灣究竟要如何確保自身的經濟動能與自主性。

從北京公布的經貿成果來看，美方取消部分額外加徵關稅、暫緩新一輪出口管制與產業調查，中方也同步調整反制措施與合作姿態。這些舉措意味著兩國試圖在壓力與風險中尋找喘息空間，希望暫時按停衝突升級的按鈕。另一邊，領導人口頭強調「平穩前行」「合作為世界做貢獻」的調性，展示了政治舞台上的和解。但同時雙方對核心科技和戰略安全的底線並未鬆動，這場休兵更像是為下一回合的角力而預備。

值得注意的是，這次會談並未公開點名台灣議題。這種罕見現象並非安全訊號，而是敏感議題被刻意排除，以避免影響主軸談判。當北京與華府選擇暫時按下台灣議題的靜音鍵，台灣反而更須提高警覺。這種沉默像是一條暗流，提醒台灣永遠不能把命運寄託在他人身上。

美中之間的「經貿拉鋸」表面上圍繞關稅與貿易逆差，實則是科技主導權與產業鏈控制權的爭奪。兩國互相加壓、試探、妥協，最後總以「暫時休戰」作為止痛劑，卻從未改變根本的敵意結構。雙方先同意可以同意的，也同意雙方還是有歧見，暫時先休兵。

在這樣的角力中，台灣的處境最為微妙。過去十年，台灣在全球供應鏈中憑藉半導體優勢形成「矽盾」，但如今這面盾牌也成為各方爭奪的焦點。美國要求台灣企業將產能移往亞利桑那，並以「供應鏈去風險」為由強迫產業外移，中國則以市場開放與「統合誘因」相拉攏。當川普政府對台灣商品加徵關稅、要求分攤技術與產能時，所謂「親美紅利」迅速消散，台灣出口競爭力被削弱。此刻的台灣，正被迫面對一個無法再倚賴單一大國的現實。

值得警醒的是，台灣過去的產業政策多屬短期補救，缺乏長遠布局。政府熱衷於紓困、融資與補貼，卻未能建立完整的技術生態。除了台積電之外，欠缺第二支能與世界競爭的支柱產業。更嚴重的是，能源供應與基礎建設的滯後，正逐漸成為AI與半導體發展的瓶頸。當輝達執行長指出「能源是台灣最大限制」時，那是一記不容忽視的警鐘。沒有穩定電力，就談不上科技自主，更談不上與美中兩強議價。

從更宏觀的角度觀察，川習會的背後其實揭示了全球經貿體系的重組。過去以效率為導向的全球化正在被以安全與韌性為核心的「再區域化」取代。供應鏈從「即時生產」轉為「以防萬一」，企業開始考慮在地化、近岸外包與多點布局。這對台灣而言既是風險也是機會，風險在於傳統出口導向模式被動搖，機會則在於重新塑造區域經濟樞紐的角色。若能利用地緣優勢成為「亞太供應鏈的協調者與支撐點」，台灣或許能在夾縫中開出新局。

不過要在新秩序中穩住腳步，台灣必須加速產業轉型。半導體固然是立國之本，但未來的競爭焦點將轉向AI、綠色能源、生物科技、數位金融與資安產業。唯有透過多元化的產業生態與創新驅動，才能擺脫單一產業過度依賴的風險。

川習會之後，世界或許會迎來短暫的平靜，股市也可能再度飆紅，但那不過是風暴前的短暫寧靜。當稀土、晶片、AI與能源交織成新一輪「科技冷戰」的主軸，台灣的每一步都必須更靈活、更務實。真正的挑戰，不在華府與北京之間，而在台北如何確立自己的經濟主體性。要在強權對峙中不被推著走，唯一的出路，就是讓台灣從「供應鏈的一環」成為「創新鏈的核心」，這才是川習會留給台灣最深的啟示。