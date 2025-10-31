聯合報黑白集／又罵人「鼻屎國」？

新加坡總理黃循財。路透

新加坡總理黃循財與中國大陸總理李強會面，重申「一中政策」與「反對台獨」。我外交部立刻聲明，「嚴重關切」星方擅自評論我國主權地位。綠委王定宇還說，「反對」不同於「不支持」，新加坡曲意附和中國，「當年陳唐山部長的形容，真是恰如其分」。

「一中政策」與「反對台獨」是星國一貫口徑，去年黃循財與習近平會面，也如此說。當時我國已是賴總統與林佳龍外長當家，外交部努力緩頰，抨擊北京把星國的一中「政策」曲解為一中「原則」。如今同樣措辭，我方卻強硬以對，難道外交部換了發言人，立場就大翻轉？

「不支持」與「反對」確實程度不同。賴總統從參選到上任，多次重申沒打算宣告台獨。既然台獨並非選項，他國「不支持」或「反對」，有那麼大差別嗎？何以前者就是朋友，後者就要重提「鼻屎國」往事？

對各國的兩岸關係發言尺度，外交部顯然拿捏不清，才會對同樣狀況前恭而後倨。更顯示不少綠營政客心目中，「外交」只剩巴結美國。華府主張一中政策與不支持台獨，便得拚命粉飾；至於其他國家，就能恣意開罵。問題是，台星之間，有無可做不可說的交流？萬一告吹，我方當真不在乎？

或許有些人心底巴望的，就是台灣被傷害。否則，哪有源源不絕的悲情牌與芒果乾可賣？