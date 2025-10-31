聯合報社論／警惕台積電炫光造成的經濟盲點和不公

台灣經濟重要的護國神山「台積電」。歐新社

最近台股狂飆衝上兩萬八千多點，市值超過九十兆元，擠下德國成為全球第八大股市。媒體據此估計，今年以來，平均每個國民財富增加了七十四萬元。政府普發的一萬元現金，人們下月即可領到；但這台股所謂的七十四萬元平均財富，卻絕難進入多數人口袋，因為那歸股市投資人所獨享。一萬入袋的快慰，對比七十四萬的空想，映照的正是台灣貧富兩極化的哀愁。

昨天「川習會」前，川普被問到兩岸問題，他說「台灣就是台灣」，沒什麼好說的。他還補充，「世界第一的晶片製造商已在亞利桑那設廠」，「大量台灣公司正在美國建廠」；言下之意，美國也有「護國神山」為後盾了。此話聽在台灣人耳裡，應該是喜，還是憂？人們可以相信台積電在台灣的投資不會動搖，然而，台積電之所以稱為矽盾及護國神山，是因為大家相信美國會為保護這個世界第一的晶片商而出兵保衛台灣；未來如果美國能安享台積電美國廠的晶片，那它出兵護台的動機何在？

台積電代表著台灣人才與科技的驕傲，這點大家與有榮焉，毋庸置疑。但值得注意的是，當一家公司的光芒明亮到無與倫比的地步，它也會產生炫光作用，讓人失去正常視覺，看不清楚周遭的景物，甚至造成判斷失準。我們要提醒的是，台積電的炫光作用正在擴大，政府對經濟及社會發展的盲點也在增加；如果對此毫無警覺而不加以修正，我們將迎來一個失衡及失控的社會。

舉一個最簡單的例子，近年台股漲勢不止，幾乎全要歸功於台積電的帶動。目前台積電的市值，占整個台股比重的四十三％，位居第二名的鴻海則僅四％，第三名的台達電為三％。換言之，台股前三名加總，即占了台股總市值的一半，而台積電更是遙遙領先二、三名的企業。如果與二○一八年張忠謀正式交棒時相比，當時台積電市值占台股比重不過廿％；可見，短短七年台積電市值已經翻幾番。

進一步說，近年民進黨政府宣稱的經濟亮麗、前景繁榮、財富增加云云，說穿了，都是台積電扮演經濟火車頭之故，而不是政府決策奏效或治理有成。政府宣稱，二○二五上半年全國經常性薪資平均為四・七萬元，含獎金的總平均薪資為六・九萬元等，也都是拜高科技產業之賜。事實上，近七成員工的薪資皆遠不及平均薪資。這些，都是台積電炫光作用的結果。

台積電晶片獨步全球，成長一枝獨秀，員工年平均薪資三四○萬元，令人艷羨。但與此同時，人們也看到社會上一些重要的工作，逐漸遭到拋棄。例如，近年離職潮不斷的護理師，因為血汗低薪又常受到霸凌，許多人黯然棄職而去。再如，原被視為「鐵飯碗」的教師也出現離職潮，原因是親師生關係日漸緊張，加上管教的無力感，乃至「師道」的尊嚴不再，許多教師選擇提早退休。尤其在關稅戰煙火下，不少傳產漸感不支，原本低薪的勞工可能淪為失業族，他們又將何去何從？一個教師和護理師都不足的國家，如何健全發展？

二○一八年台積電的市值大約六、七兆，如今已暴增為卅九兆，這是我國一年總稅收的十倍多。台積電如此快速的成長，帶動了台灣經濟的大好榮景；但它的炫目光芒，也遮蓋了經濟及社會的諸多陰暗面，那是人們不應逃避注目之處。我們要提醒的是：一個國家過度倚賴一家企業的貢獻，是很危險的事；政府一面享受著台積電締造的繁榮，更要把目光投注在陰暗的角落，那才是它的責任所在。