聯合報社論／禁廚餘養豬，雲林做得到，中央做不到？

台灣爆發非洲豬瘟疫情，北市焚化爐開放市內免費銷毀養豬廚餘。 圖／北市環保局提供

台中一小養豬場爆發非洲豬瘟，所幸疫情並未擴大；但在禁宰禁運的禁令下，許多肉品及食品業已深受衝擊。梧棲這家養豬場的管理鬆散，令人不敢置信：豬發病不求助獸醫，卻自行投藥，還拒絕受檢；使用廚餘養豬亦未依規定加熱錄影申報，市府官員也未依規定進一步稽查，終於釀成豬瘟破口。至此，爭議多端的廚餘養豬政策，恐怕也到了需要決斷的時刻。

據統計，全球九成以上的非洲豬瘟疫情傳播，主要途徑都經由廚餘。原因是，非洲豬瘟病毒極為頑強，久煮久冰、醃製都未必能將它殺死。台灣如果要維持高品質的豬隻飼養環境，恐須排除廚餘這個管道，或至少要對廚餘採取統一處理及供應程序，而非任由業者便宜行事。目前台灣採用廚餘飼養的養豬場僅占八％，絕大多數養豬場都已現代化；政府不妨透過貸款、補助等方式協助這八％的小豬農改變飼養方式，堵住豬瘟的破口。

每次經歷災危，都是產業轉型精進的機會。一九九七年的口蹄疫事件，曾重創全台養豬業及飼料業，全台撲殺了近四百萬頭豬，許多業者破產關場，連不少協助掩埋死豬的役男都身心受創。正因為這場巨變，養豬場開始重視消毒檢疫科學管理，歷經漫長的廿年，台灣才洗清疫區惡名。如今，面對狡猾百倍的非洲豬瘟，政府若還在那裡溫溫吞吞地討論，或者一味怪罪台中市府辦事不力，根本解決不了問題。

禁止廚餘養豬其實不難，問題只在決心與方法。七年前，大陸傳出非洲豬瘟，雲林縣長張麗善就開了第一槍，率先主張禁廚餘，並帶頭做給大家看。遺憾的是，當時的閣揆賴清德缺乏遠見，擔心廚餘無處可去，反對禁止廚餘。七年後，誰是誰非，已高下了然。雲林並非富裕縣，卻是全台最大養豬縣，計有一千兩百多家養豬場，飼養了全台卅％的豬隻。張麗善之所以要求禁用廚餘，無非是希望縣內養豬產業能在「國安層級的防疫」下，穩健發展。當年，想必也有些豬農抗拒，最後仍成功推動。

雲林除順利推動禁用廚餘養豬，更成功為廚餘的後續處理及再利用找到出路。其作法，是回收時將「生廚餘」及「熟廚餘」分開，再送交南亞堆肥廠處理，再按生、熟比例摻配製成雲林特有品牌的肥料「雲溉肥」，供農民或民眾索取。如此井井有條的處理，相較於近日台中市府臨時開挖坑洞倒入廚餘的髒亂景象，當然更具說服力。中央政府一直以廚餘「無處可去」為由，不願下令禁止廚餘養豬。但問題已箭在弦上，此刻要關心的是養豬業還是廚餘，中央高官竟還舉棋不定，到底廚餘滋味有什麼可留戀？

為了防止非洲豬瘟入侵，中央政府在機場國門部署重兵，對歸國旅客一一檢查是否隨身攜帶肉品，是全球少見景象。在網購或國際郵包中，往往夾帶著給移工的肉類製品，也是非洲豬瘟的潛在源頭之一。如果禁止廚餘養豬，這些可疑肉品即不會隨著剩食進入豬的飼養管道，也就不會散播病毒。我們現行的防疫決策，耗費了大量的人力、物力成本，同時由於行政作業程序分枝冗長，加上不可控因素太多，隨處都可能爆發疏漏釀災。這次事件中，台中農業局、衛生局都一問三不知，原因正在於此。

染疫的梧棲養豬場，老農既不按規章行事，又投機取巧走旁門左道，被時代淘汰恐是必然。但負責決策的中央高官，則必須審時度勢，撥開層層紛亂找到自己思考的重點，不要在舊日的窠臼中徘徊。雲林做得到的，中央不能嗎？