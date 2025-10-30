聽新聞
聯合報黑白集／夠了！別再搞政治園區

聯合報／ 黑白集

行政院長卓榮泰6月宣示，中正紀念堂轉型為「民主教育園區」是轉型正義的中長期目標。圖為中正紀念堂主建築。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰6月宣示，中正紀念堂轉型為「民主教育園區」是轉型正義的中長期目標。圖為中正紀念堂主建築。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王義川等人提案廢止中正紀念堂，將轉型成「民主教育園區」。藍白陣營則表示反對，認為是打假球，浪費錢。民眾黨立委張啟楷說，二○二一年起，民進黨五次將該法案付委審查，當時完全執政的綠召委卻從不排審，他們那些年都在睡覺嗎？

除了打假球，這個法案的另一作用，是當成政治提款機。每逢選舉，拿出來炒一炒，為民進黨賺點仇恨小外快。尤其，台北市長蔣萬安面對先人紀念堂被「修理」，難免小尷尬。問題是，同一題材翻來覆去都炒爛了，能為了什麼國家大計？

最令人反感的是，以綠營這些年執政的霸道、專斷與偏頗，要把這個地方改建成「民主教育園區」，民眾會笑納嗎？民進黨最好想想自己的「民主」是什麼德性，若要拿「塔綠班」式的民主來「教育」人民，不怕毀了台灣民主政治？

更重要的是，台灣這些年的政治性園區未免設得太氾濫了。新公園被改成「二二八和平公園」也就罷了，又把台灣教育館改成「二二八國家紀念館」；然後又有「白色恐怖景美紀念園區」，有六張犂「戒嚴政治受難者墓園」。這一帶已遍布陰森森的歷史遺蹟，民進黨不能創造一點讓人愉悅的生活空間嗎？

真的夠了！不要用你們的政治記憶塞滿首都的公共空間，留點餘地給要繼續在此生活的世代吧！

社論 中正紀念堂 白色恐怖 民進黨 假球 王義川 受難者 綠營 仇恨

