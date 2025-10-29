聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／還好沒接黨主席

聯合報／ 聯合報黑白集

行政院長卓榮泰（左）與台中市長盧秀燕（右）前往非洲豬瘟前進應變所開會。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）與台中市長盧秀燕（右）前往非洲豬瘟前進應變所開會。圖／聯合報系資料照片

台中市爆發非洲豬瘟，綠營側翼狂轟盧秀燕失職。她和卓揆現身應變所，宣稱將嚴格稽查。怎料，農業局長張敬昌說明不清，他對「獸醫訪視疫情」每日說法不一，防疫責任，更是混沌不明。最新說法又冒出第三位獸醫，是農業局動保處人員。如此反應，使盧媽公信力受傷。

農業局第一時間說「該做的都做了」，將延宕十天送檢體的責任，先聲稱在於案發豬場的特約紀姓獸醫。紀獸醫否認去過，農業局改口是案場另名合作王姓獸醫。王獸醫後來被指稱是藥商，只透過電話諮詢投藥。農業局長又改口，說是動保處賴獸醫接獲報案，訪視後決定不採檢。

農業局長說法前後不一，環保局對出事案場廚餘處理，也交代不清。業者近數月未依規定上傳蒸煮影片，環境部發通知提醒，環保局也未追進處理。盧秀燕一度稱「無法可罰」，但環境部反駁，「最高可罰三百萬」。

豬瘟事件暴露市府團隊發條沒上緊。盧媽決定「顧家」，不選黨主席，還真是對的。豬瘟攪亂全台民生，農業局長和環保局長都欠缺積極作為，說詞前後矛盾。盧媽查明之後要即時處理，該換該辦，立竿見影，別學萊爾校長。

中央政府磨刀霍霍，盧秀燕需盤查清點，作風明快。媽媽市長要凶起來，全國都在看！

社論 盧秀燕 非洲豬瘟

