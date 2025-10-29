聯合報社論／台灣有Ｂ計畫？川習會前賴清德的戰略幻覺

川習會定於10月30日舉行。美聯社

川習會即將登場，川普宣稱會中將討論台灣議題，並提出所謂「全球和平計畫」，強調美中應攜手「穩定世界」。此話被視為是北京的戰略機會，卻引發台北深層的恐懼：台灣會不會變成這場「和平」的代價？川普主政採商人式的現實算計，任何談判都有籌碼，他不掩飾台灣問題可被納入談判；這正是台灣最大的戰略焦慮。

川普一向的談判邏輯是，只要能換取政治成果，他願放棄原則。如今，他急於重塑自己「和平締造者」的形象，而習近平亦同樣需要對內宣傳勝利。若兩人將「台灣」視為共贏籌碼，一方聲稱「避免戰爭、穩定全球」，另一方宣稱「和平統一在望」，這種「大交易」設想並非幻想，而是極現實的威脅。《外交事務》警告，美中可能以貿易與投資為交換條件，達成默契。儘管美國務卿魯比歐聲稱不會放棄台灣，但台灣被排除在談判桌外，卻須承擔後果，「被交易」的質疑絕非空穴來風。

民進黨抗中極大程度是假想美國在背後支持，但川普的搖擺，已讓美國「挺台」的基線大受動搖。英國《經濟學人》最近提出大哉問：若川普棄台，「台灣的Ｂ計畫是什麼？」文中指出，台灣深知關鍵不在於找到美國的替代者，而是必須強化自身實力，讓北京相信侵略的成本高於收益。問題是，這套思維缺乏具體的執行路徑。《時代》雜誌上，高登史坦稱台灣領導階層在危機管理上缺乏策略，又高估美國的支持，賴清德被形容為「魯莽」。檢視相關國際輿論，台灣「沒有Ｂ計畫」，確乎已是一種共識。

事實上，賴政府聲稱的自保準備，比較像一組政治宣言，而非實踐的戰略。所謂的三大主軸─外交說服、國防強化、夥伴多元化，面臨結構性侷限。外交上，賴清德改以克制語調回應北京，甚至在美國右翼媒體稱讚川普「若能促進和平應得諾貝爾獎」，只是暴露台灣的被動與尷尬。國防上，賴政府宣示二○三○年前軍費將增至ＧＤＰ的五％，並推動「台灣之盾」防空系統；但國會政治僵局未解，軍費追加恐難順利通過。至於與歐洲的軍工合作，仍停留在展示與意向書階段，距離實際生產遙不可及。

更嚴重的，是社會心理層面。台灣社會長期相信「美國會防衛台灣」，如今網路上充斥著「疑美論」，包括認為美國已轉為「抗中而不保台」，在在皆反射民眾的集體焦慮。媒體的角色同樣令人不安。台灣媒體環境被形容為「進化版莒光日」：用恐懼與對立取代理性辯論，用抗中口號簡化所有政治議題，以不切實際的想像談論兩岸爭端。在資訊失衡下，社會就被馴化成政治馬戲場；民主則平庸化，失去了戰略思考與應變能力。

川普與習近平都在尋求歷史定位，一個想成為再造美國的強人，另一個想完成民族統一的大夢；台灣不幸夾在兩者之間，卻缺乏足夠的籌碼或話語權。當外媒質疑賴清德「魯莽」時，其實在提醒：魯莽的不僅是個人風格，而且是整個國家面對危機的草率因應。危險的不是川普的算計，而是賴政府相信可以用外交禮儀與國防預算換取永恆的安全。

台灣因應世局的準備，若僅存在於政策文件或慶典演說中，即毫無意義可言。台灣需要的是全民的冷靜思考，對兩岸現實的清醒認識，和對中華民國地位及民主制度的信任。因為當國際環境動盪、盟友立場飄忽時，唯一能保護台灣的，不是任何外部承諾，而是我們是否真的有一套可行的Plan B，那是沒有人能幫台灣準備的方案。