聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／神主牌下，國家隊上？

聯合報／ 黑白集

在非核家園政策下，現成堪用、可以延役的核二、核三，賴政府寧可拿廠區來鋪光電板。圖為核三廠。 圖／聯合報系資料照片
在非核家園政策下，現成堪用、可以延役的核二、核三，賴政府寧可拿廠區來鋪光電板。圖為核三廠。 圖／聯合報系資料照片

賴政府要組「核能國家隊」？看似荒謬，卻是現在進行式。經濟部宣布，不排除發展「小型模組化核子反應爐（ＳＭＲ）」。核能安全委員會則端出研究計畫，目標之一，是要「培養ＳＭＲ國家隊」。賴政府是認真的吧？

長年以來，民進黨一直把「反核」當成神主牌，且不只喊喊口號，更在今年讓「非核家園」成為現實。但風光發電不再風光，除無法撐起電力缺口，更是弊案連連。人們這才意識到；原來民進黨的神主牌，是「綠色企業」的金雞母。

但神主牌退場，是順應民意、面對缺電現實嗎？恐不盡然。現成堪用、可以延役的核二、核三，賴政府寧可拿廠區來鋪光電板，並把重點轉放在新核能。至於ＳＭＲ何時能運轉上路、能否及時補上電力缺口，一概不知。用遠水救近火，賴政府「新核能」葫蘆裡賣的是什麼藥？

核安會的研究計畫，可見端倪。這項計畫經費八億元，先期重點不是技術研發，而是「建立申照路徑與審查能力」、「培養ＳＭＲ國家隊」和「縮短部署時程」。出現「國家隊」關鍵字，滿滿「綠能國家隊」既視感。新核能是為解決電力問題，還是為「綠友友」找新財源？

看來，反核神主牌是工具，ＳＭＲ國家隊亦然。選票、鈔票票票入袋，才是目的。但如此一來，因神主牌對民進黨不離不棄的選民，又情何以堪？

社論 核能 國家隊 賴政府 電力 民進黨 非核家園 神主牌 反應爐 賴清德

延伸閱讀

新加坡發布核能發展背景報告 研究部署可能性

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

環境部顧問稱非核是淨零的挑戰 彭啓明：期待新核能技術

川習會前夕新華社發文 陳玉珍：釋善意也提醒民進黨回頭是岸

相關新聞

聯合報社論／高雄粉紅演唱會經濟難掩蓋城市治理黑洞

高雄這兩年賣力打造演唱會經濟，因應韓團BLACKPINK開唱，市長陳其邁近日發起粉紅應援，從建築打燈到綠營名人跟風粉紅造...

聯合報黑白集／魯莽與裝傻

國民黨準黨魁鄭麗文嘗試開啟兩岸和平「通關密語」，拋出願赴陸會見中共總書記習近平的橄欖枝；但陸委會主委邱垂正酸言酸語稱要通...

經濟日報社論／普發現金的民心與經濟考驗

台灣社會再度迎來全民矚目的「普發現金1萬元」政策，這不僅是一場政治事件，更是一面照見經濟現況與民生信心的鏡子。從行政院宣...

聯合報黑白集／神主牌下，國家隊上？

賴政府要組「核能國家隊」？看似荒謬，卻是現在進行式。經濟部宣布，不排除發展「小型模組化核子反應爐（ＳＭＲ）」。核能安全委員會則端出研究計畫，目標之一，是要「培養ＳＭＲ國家隊」。賴政府是認真的吧？

聯合報社論／金萊爾對萊爾的不悅耳評語，其來有自！

美國《時代》雜誌刊出三篇與台灣有關文章，其中一篇因批評賴總統為「魯莽的領導人」，作者華府智庫學者高德斯坦隨即遭到外交部和綠營圍剿，中央社並連帶處分了發表該新聞的記者、編輯和主管。綠營批評高德斯坦是「親中派」及「洋五毛」，更利用其姓名（Lyle Goldstein）稱他為「金萊爾」，指其言論不值一顧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。