聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／神主牌下，國家隊上？
賴政府要組「核能國家隊」？看似荒謬，卻是現在進行式。經濟部宣布，不排除發展「小型模組化核子反應爐（ＳＭＲ）」。核能安全委員會則端出研究計畫，目標之一，是要「培養ＳＭＲ國家隊」。賴政府是認真的吧？
長年以來，民進黨一直把「反核」當成神主牌，且不只喊喊口號，更在今年讓「非核家園」成為現實。但風光發電不再風光，除無法撐起電力缺口，更是弊案連連。人們這才意識到；原來民進黨的神主牌，是「綠色企業」的金雞母。
但神主牌退場，是順應民意、面對缺電現實嗎？恐不盡然。現成堪用、可以延役的核二、核三，賴政府寧可拿廠區來鋪光電板，並把重點轉放在新核能。至於ＳＭＲ何時能運轉上路、能否及時補上電力缺口，一概不知。用遠水救近火，賴政府「新核能」葫蘆裡賣的是什麼藥？
核安會的研究計畫，可見端倪。這項計畫經費八億元，先期重點不是技術研發，而是「建立申照路徑與審查能力」、「培養ＳＭＲ國家隊」和「縮短部署時程」。出現「國家隊」關鍵字，滿滿「綠能國家隊」既視感。新核能是為解決電力問題，還是為「綠友友」找新財源？
看來，反核神主牌是工具，ＳＭＲ國家隊亦然。選票、鈔票票票入袋，才是目的。但如此一來，因神主牌對民進黨不離不棄的選民，又情何以堪？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言