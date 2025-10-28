聯合報黑白集／神主牌下，國家隊上？

在非核家園政策下，現成堪用、可以延役的核二、核三，賴政府寧可拿廠區來鋪光電板。圖為核三廠。 圖／聯合報系資料照片

賴政府要組「核能國家隊」？看似荒謬，卻是現在進行式。經濟部宣布，不排除發展「小型模組化核子反應爐（ＳＭＲ）」。核能安全委員會則端出研究計畫，目標之一，是要「培養ＳＭＲ國家隊」。賴政府是認真的吧？

長年以來，民進黨一直把「反核」當成神主牌，且不只喊喊口號，更在今年讓「非核家園」成為現實。但風光發電不再風光，除無法撐起電力缺口，更是弊案連連。人們這才意識到；原來民進黨的神主牌，是「綠色企業」的金雞母。

但神主牌退場，是順應民意、面對缺電現實嗎？恐不盡然。現成堪用、可以延役的核二、核三，賴政府寧可拿廠區來鋪光電板，並把重點轉放在新核能。至於ＳＭＲ何時能運轉上路、能否及時補上電力缺口，一概不知。用遠水救近火，賴政府「新核能」葫蘆裡賣的是什麼藥？

核安會的研究計畫，可見端倪。這項計畫經費八億元，先期重點不是技術研發，而是「建立申照路徑與審查能力」、「培養ＳＭＲ國家隊」和「縮短部署時程」。出現「國家隊」關鍵字，滿滿「綠能國家隊」既視感。新核能是為解決電力問題，還是為「綠友友」找新財源？

看來，反核神主牌是工具，ＳＭＲ國家隊亦然。選票、鈔票票票入袋，才是目的。但如此一來，因神主牌對民進黨不離不棄的選民，又情何以堪？