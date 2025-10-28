聯合報社論／金萊爾對萊爾的不悅耳評語，其來有自！

季青漫畫

美國《時代》雜誌刊出三篇與台灣有關文章，其中一篇因批評賴總統為「魯莽的領導人」，作者華府智庫學者高德斯坦隨即遭到外交部和綠營圍剿，中央社並連帶處分了發表該新聞的記者、編輯和主管。綠營批評高德斯坦是「親中派」及「洋五毛」，更利用其姓名（Lyle Goldstein）稱他為「金萊爾」，指其言論不值一顧。

這次的「金萊爾批評萊爾」事件，顯示外媒多年來吹捧民進黨政府的立場正在改變；而賴政府的因應，則顯然變得焦躁與失控。試想，指責投書《時代》的學者為「洋五毛」，把對方貶為拿錢「捧中」的洋學者，豈不連帶貶抑了刊登其文章的雜誌？那麼，時代雜誌難道是洋五毛可以隨便登場的舞台？再說，不論高德斯坦是否一向親中，民進黨若對不同的立場全都拒於千里之外，它要如何看見自己的偏差並加以修正？

把《時代》刊登的學者投書文章，當成該媒體的立場，原本就是不當的連結。如果媒體不能刊登不同的意見，人們都只能「物以類聚」；那麼，言論自由及思想開放要從何而來？但賴政府為「魯莽」這個刺眼的形容詞發怒，中央社的記者及其主管因此受到連坐處分，這樣的「玻璃心」，若說不是魯莽反應，難道能說是審慎行事？

觀察外媒對台灣的態度，在賴總統剛上任的二○二四年，仍延續著對蔡政府的友好，保持善意與樂觀。但今年春天起，氛圍有了大幅的轉變。五月初，英國《經濟學人》以《一場有關台灣之超級強權危機即將到來》，批評賴政府的「政治失能」，成了中共灰色戰術利用的弱點；而賴清德對中國滲透的強硬反制，則加劇了社會撕裂；川普的關稅戰，更削弱了台灣的經濟實力。這三點分析，完整描繪了台灣人心中的恐懼。

今年七、八月，賴清德孤注一擲的大罷免以「完敗」作收，他的貪功冒進、執拗剛愎、及不得民心已徹底暴露，這也導致外媒對賴政府的評價一夕翻盤。從美國的《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《彭博》，到日本的《讀賣》、《朝日》和《產經》都直接批評台灣領導人不得人心，認為他意圖「排除在野黨」的作法違背民主精神，因而無法獲得民意支持。這次，「金萊爾」批評賴清德是「魯莽領導人」，與上述媒體的論調沒有太多差別，只不過用字更直白、尖銳罷了。中央社記者若因「投書」或「非投書」之誤，而受到嚴厲處分，愈發證明自己的心虛而已。

大罷免失敗後，《萊爾校長》的短片在網路爆紅，短短一分鐘的影片，生動地描述了賴清德的性格以及他與團隊成員的關係，誰看了都能會心一笑。今天，由一個「洋五毛」金萊爾公開說出萊爾校長的「魯莽」特質，也只是剛好而已。

外媒看到的賴總統，其實只是他在兩岸、外交上的表現；如果他們看到他在內政上的種種硬拗，「魯莽」一詞恐已不足以形容。八月間，美國國務院前官員惠頓發表《台灣如何失去川普》一文，認為賴清德擁抱左翼意識形態，包括非核、支持覺醒主張、交好反川普人士與組織，使台灣錯失了川普的支持。其觀點或許稍嫌以偏概全，但賴清德對外交生疏又拙於取捨，確實將台灣帶入莫名的困境。包括國安會秘書長吳釗燮與現任外交部長林佳龍頻頻內鬥，導致外交人事和路線搖擺不定，賴清德也無力擺平，這都是大問題。

「金萊爾批評萊爾校長」雖只是插曲，卻說明賴清德的魯莽其來有自。只是，良藥苦口，忠言逆耳，端看當事人如何看待而已！